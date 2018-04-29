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Bafetimbi Gomis siftah peşinde

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.04.2018 09:43 | Son Güncelleme

Galatasaray formasıyla derbileri golsüz geçen Gomis, Beşiktaş karşısında siftah yapmaya hazırlanıyor.

Bafetimbi Gomis siftah peşinde

Bu sezon ligde 27 kez fileleri havalandırmasına rağmen derbilerde henüz golü olmayan Bafetimbi Gomis, Beşiktaş karşısında siftah peşinde. Dev maça özel olarak hazırlanan Fransız futbolcuyu, hocası Fatih Terim de sürekli olarak motive etmeye çalışıyor. Sarı-Kırmızılı takımda kariyer rekorunu kıran Gomis, 2018 Dünya Kupası’nda Fransa Milli Takımı’na dahil olabilmek adına elinden geleni yapıyor. Gol kralı olup adını Avrupa’ya tekrar duyurmak isteyen yıldız futbolcu, Galatasaray’ın bugünkü mücadelede en önemli kozu olacak.

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Spor Toto Süper Lig Galatasaray Beşiktaş gomis

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