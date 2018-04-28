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Lyon ve Newcastle United derbide Garry Rodrigues'i izleyecek

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.04.2018 17:57 | Son Güncelleme

Garry Rodrigues'e iki dev kanca... Uzun süredir Galatasaray'ın yıldızı Garry Rodrigues'in peşinde olan Newcastle United ve Lyon'un yetkilileri, Beşiktaş maçında yıldız futbolcuyu izleyecek.

Lyon ve Newcastle United derbide Garry Rodrigues'i izleyecek

Avrupa futbolunun köklü ekipler, Galatasaraylı Garry Rodrigues'e kancayı taktılar. Derbide gözler Galatasaray'ın kanat oyuncusu Garry Rodrigues'in üzerinde olacak. Uzun süredir Rodrigues'in peşinde olan Newcastle United ve Lyon'un yetkilileri, Beşiktaş maçında tribünde olacaklar.

Newcastle'ın teknik patronu Rafael Benitez'in 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek istediği biliniyor. Ligue 1'in güçlü ekibi Lyon da Rodrigues için devreye girmiş durumda. Oyuncunun Beşiktaş karşısındaki performansı, transferinde belirleyici olacak.

Galatasaray, Rodrigues için 15-20 milyon civarı bir bonservis beklentisine sahip... Garry Rodrigues bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 36 maçta 7 gol attı, 8 asist yaptı. (Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
Garry Rodrigues Galatasaray Olympique Lyon Newcastle United

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
birkaç haftadır oyun oynamıyor ben olsam almam
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