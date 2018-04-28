Lyon ve Newcastle United derbide Garry Rodrigues'i izleyecek

Avrupa futbolunun köklü ekipler, Galatasaraylı Garry Rodrigues'e kancayı taktılar. Derbide gözler Galatasaray'ın kanat oyuncusu Garry Rodrigues'in üzerinde olacak. Uzun süredir Rodrigues'in peşinde olan Newcastle United ve Lyon'un yetkilileri, Beşiktaş maçında tribünde olacaklar.

Newcastle'ın teknik patronu Rafael Benitez'in 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek istediği biliniyor. Ligue 1'in güçlü ekibi Lyon da Rodrigues için devreye girmiş durumda. Oyuncunun Beşiktaş karşısındaki performansı, transferinde belirleyici olacak.

Galatasaray, Rodrigues için 15-20 milyon civarı bir bonservis beklentisine sahip... Garry Rodrigues bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 36 maçta 7 gol attı, 8 asist yaptı. (Milliyet)

