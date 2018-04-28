Lyon ve Newcastle United derbide Garry Rodrigues'i izleyecek

Avrupa futbolunun köklü ekipler, Galatasaraylı Garry Rodrigues'e kancayı taktılar. Derbide gözler Galatasaray'ın kanat oyuncusu Garry Rodrigues'in üzerinde olacak. Uzun süredir Rodrigues'in peşinde olan Newcastle United ve Lyon'un yetkilileri, Beşiktaş maçında tribünde olacaklar.
Newcastle'ın teknik patronu Rafael Benitez'in 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek istediği biliniyor. Ligue 1'in güçlü ekibi Lyon da Rodrigues için devreye girmiş durumda. Oyuncunun Beşiktaş karşısındaki performansı, transferinde belirleyici olacak.
Galatasaray, Rodrigues için 15-20 milyon civarı bir bonservis beklentisine sahip... Garry Rodrigues bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 36 maçta 7 gol attı, 8 asist yaptı. (Milliyet)
Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Marco Polo del Nero'ya ömür boyu men cezası!
Yemen Ekşioğlu'nun cenazesinde gerginlik!
UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi!
Futbolu bıraktı, playboy oldu
Kadın muhabire canlı yayında taciz şoku!
Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi Tolga Ciğerci krizi var!
Devlet Bahçeli'den derbiye çıkmama kararı alan Beşiktaş'a çağrı
Barcelona'dan Beşiktaş paylaşımı geldi!
Trabzonspor, FIFA'nın transfer yasağını kaldırdığını açıkladı!
Fenerbahçe 14 yaşındaki Naci Ünüvar'ın peşine düştü!
Galatasaray derbide Şenol Güneş'e geçmiş olsun diyecek!
Belçika karıştı: Ünlü kaleci teknik direktörü mahkemeye verdi
Okuyucu Yorumları 1 yorum