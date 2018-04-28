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Galatasaray'dan derbi öncesi Şenol Güneş sürprizi

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.04.2018 10:13 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da taraftarlar teknik Direktör Şenol Güneş için özel bir pankart hazırladı.

Galatasaray'dan derbi öncesi Şenol Güneş sürprizi

Galatasaray taraftarı derbi için yoğun mesaide… Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan maç için takıma destek ve moral olacak pankartlarını hazırlarken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i de unutmadı. Galatasaray tribünleri, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan derbide kafasına gelen yabancı madde ile yaralanan, kafasına 5 dikiş atılan ve geceyi hastanede geçiren Güneş için "Geçmiş olsun Şenol Güneş" pankartı hazırladı.

(SABAH)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray Beşiktaş şenol güneş

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