Galatasaray'dan derbi öncesi Şenol Güneş sürprizi

Galatasaray taraftarı derbi için yoğun mesaide… Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan maç için takıma destek ve moral olacak pankartlarını hazırlarken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i de unutmadı. Galatasaray tribünleri, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan derbide kafasına gelen yabancı madde ile yaralanan, kafasına 5 dikiş atılan ve geceyi hastanede geçiren Güneş için "Geçmiş olsun Şenol Güneş" pankartı hazırladı.
(SABAH)
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