Galatasaray'ın yeni golcüsü Feghouli

Fransız yıldızın susması halinde gol yollarında sıkıntı yaşayan G.Saray’ın derbide ise böyle bir lüksü yok... Bu nedenle Terim ve kurmayları Feghouli’ye özel görevler verip sık sık ceza sahasına girmesine yönelik çalışmalar yaptırıyor.

Derbide savunmada Beşiktaş’ın silahlarını durdurmak için planlarını yapan Fatih Terim ve kurmayları hücumda da tüm detayları düşünüyor. Hafta boyunca Beşiktaş’ın tüm analizlerini oyuncuları ile paylaşan ve buna göre de idmanları yapan Terim, hücumda ise en çok iki konu üzerinde yoğunlaştı...

1) GOMİS'E YAKIN MARKAJ OLACAK!

LİGİN gol krallığında zirvede yer alan Bafetimbi Gomis, kuşkusuz bu maçta da G.Saray’ın en büyük gol silahı olacak. Fransız oyuncunun derbi maçlarındaki performansı zayıf kalsa da kritik maçta Beşiktaş savunmasının gözü kulağı da Gomlis’te olacak. Golcüsüne sıkı bir markaj yapılacağını düşünen Fatih Terim, buna önlem olarak da ceza sahası içinde farklı bir strateji de hazırlıyor. Deneyimli teknik adam, Feghouli’ye özel görev verirken, sık sık ceza sahası içine kat ederek Gomis’in indireceği toplarda gol aramasını istedi.