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Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi Tolga Ciğerci krizi var!

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.04.2018 13:48 | Son Güncelleme

Sakatlığını ileri sürerek Galatasaray'ın son antrenmanına katılmayan Tolga Ciğerci, teknik direktör Fatih Terim'in sabrını taşırdı. Terim, kalan haftalarda Tolga'ya forma şansı vermeyi düşünmüyor.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi Tolga Ciğerci krizi var!

Galatasaray'da ilk 11'deki formasını önce Selçuk sonra Donk'a kaptıran Tolga Ciğerci, Kadıköy'de kaçırdığı galibiyet golü ile taraftardaki kredisini yitirdi. Akhisar'a elenilen kupa rövanşında yuhalanan gurbetçi oyuncu, tribünlerin protestosuna alkışla karşılık verdi.

Tolga Ciğerci, son olarak sakatlandığını söyledi ve Alanya deplasmanına götürülmedi. Tolga bu hafta da sakat olduğunu söyleyince Fatih Terim'in sabrını taşırdı.

SEZON SONU BEKLENİYOR

Oyuncunun derbi öncesinde fedakarlık yapmamasına içerleyen teknik heyet dün resmi sitede yer alan, "Tolga Ciğerci, ağrılarının olduğunu öne sürerek antrenmanda yer almadı" ifadesine onay verdi. Tolga ile sezon sonunda yolların ayrılabileceği ifade edilmeye başlandı.

TOLGA'NIN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Ayak baş parmağında kronikleşen sakatlığı ve ağrısı bulunan Tolga, idmana kendi isteği ile çıkmadı.

Sağlık Kurulu daha önce defalarca kez bu ağrılarla oynayan Tolga' nın tedavi ile ağrısının azaltılıp forma giyebileceğini belirtti.

Hürriyet'te yer alan habere göre ise de Tolga bunu kabul etmeyip "Ağrılarım var. Ve tam randıman veremiyorum. Ağrılarım tamamı ile geçmeden artık çıkmak istemiyorum" yanıtını verdi.

Şampiyonluk yarışında kader haftalarına girilip birçok arkadaşı ise benzer sorunlarla görev alıp fedakarlığa imza atarken Tolga'nın bu tavrı ise Florya'da hoş karşılanmadığı öğrenildi.

(Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih terim tolga ciğerci

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
gel kardeş bizim sakatatçı dükkanımız var bol bol ciğer doğratırız sana anca o işe yararsın seni topçu diye sahaya sürene 5 kilo sakatatçı deyimiyle billur verecem
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