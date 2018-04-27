Elmander, Galatasaray-Beşiktaş derbisi için Türk Telekom Stadı'nda olacak

Lider Galatasaray’ın 29 Nisan’da Beşiktaş’la Türk Telekom Stadyumu’nda şampiyonluk yolunda oynayacağı kritik derbide özel bir misafiri olacak.

Sarı-Kırmızılıların 2011-2012 sezonunda evinde Beşiktaş’ı 3-2 yendiği maçın 90+1. dakikasında attığı golle şampiyonluk yolunda takımına 3 puan kazandıran Johan Elmander, Galatasaray Kulübü’nün davetlisi olarak pazar günü taraftarlarla buluşacak.

Sarı-Kırmızılı yönetim, tribünlerin “Ulu Johan” olarak hitap ettiği İsveçli yıldıza derbi öncesinde özel bir plaket sunacak.

Hatırlanacağı üzere; Fatih Terim’in göreve gelmesiyle Elmander, Galatasaray’ın Antalya kampını ziyaret etmiş, kulübün kuzey Avrupa ülkelerindeki futbolcu izleme çalışmalarına katkı sağlaması planlanmıştı.

(Cumhuriyet)

