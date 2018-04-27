Fatih Terim'in derbi kozu Sinan Gümüş!

Bu sezon en kritik iki maçta sahneye çıkıp galibiyeti getiren isim Sinan Gümüş oldu. 24 yaşındaki oyuncu sezonun ilk bölümünde Igor Tudor yönetiminde bir türlü kendini gösteremezken Fatih Terim ile birlikte Sinan da çıkışa geçenler arasına adını ekledi.

Sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yolundaki kırılma maçlarından biri olan Atiker Konyaspor maçında sonradan oyuna girip bir asist ve bir golle 2-1'lik galibiyetin mimarı olan Sinan, Alanya maçında da attığı golle takımın 3-2'lik galibiyetini getiren oyuncu oldu. Sonradan oyuna girip yaptığı katkılar Sinan'ı Beşiktaş maçında da Terim'in gözdesi haline getirdi.

SAHAYA ENERJİ VERECEK

Bu karşılaşmada da Sinan Gümüş kulübede olacak. Ancak teknik ekip maçın kilidini açacak isimlerden biri olarak Sinan Gümüş'ü görüyor. Fatih Terim ve kurmayları özellikle maçın 60. dakikasından sonra iki takımın oyuncularının da fizik olarak düşüş yaşamaya başladığı anlarda Sinan B planı olarak duruyor. Sinan'ı maçın skor durumuna göre oyuna almayı düşünen Terim, 24 yaşındaki oyuncusunun son haftalarda artan moralinin sahaya da enerji olarak yansımasını istiyor.

