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Galatasaray derbide Şenol Güneş'e geçmiş olsun diyecek!

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.04.2018 08:26 | Son Güncelleme

Türk Telekom Stadyumu'nda derbi öncesinde Şenol Güneş rüzgârı esecek. Fatih Terim, kupa derbisinde yaralanan meslektaşına "geçmiş olsun" dileyecek, Kaptan Selçuk İnan da eski hocasına destek verecek. Tribünlerin de Güneş'i alkışlaması bekleniyor.

Galatasaray derbide Şenol Güneş'e geçmiş olsun diyecek!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Kadıköy'de hastanelik olan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda müthiş destek verilecek, adeta Fenerbahçe'ye nazire yapılacak.

Sarı-kırmızılılar, her unsuru ile Beşiktaş'ın hocasının yanında durarak, dostluk mesajı gönderecek. Şampiyonluk için büyük önem taşıyan 90 dakika öncesinde ilk olarak teknik direktör Fatih Terim meslektaşıyla bir araya gelip hem 'geçmiş olsun' diyecek hem de şiddete karşı olma konusunda yanında olduğunu gösterecek.

Cim-Bom'da kaptan Selçuk İnan da soluğu eski hocasının yanında alacak. Selçuk da yine Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle zor günler geçiren Güneş'e giderek kendisine verdiği desteği gösterecek. Galatasaray tribünlerinin de yine tecrübeli hocaya alkışla destek vermesi bekleniyor. Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesinde yaşanan olaylar sonunda, Şenol Güneş için resmi internet sitesinden 'geçmiş olsun' mesajı yayınlamıştı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de hafta içindeki derbi mesajlarında sürekli ortamı yumuşatacak açıklamalarda bulunmuş, hak edenin kazanması dileğini tekrarlarken, kendilerinin en iyi olması temennisinde bulunmuştu.

(Milliyet)

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Galatasaray şenol güneş

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
galatasaray ligdeki en sinsi olanı. türkiye kupasında bilerek elendiler akhisara. çünkü haftaya akhisar gs maçı var o maçta akhisar bunlara yenilsin diye. bildiğin şike.. ardından lig maçında hakem ümit öztürkle yine şike yaparak alanyasporun hakkını yediler. maçta gole gidiyordu alanya alakasız bir şekilde ofsayt kararı verdi hakem. ve muslera kırmızı kart görmeliydi. üstelik alanyanın penaltısı verilmedi.. şikei şaibe feto hepsi galatasaray. .üstelik şenol güneşe geçmiş olsun bile demediler. fenerle aynı kaba osuruyor galatasaray. iki şikeci takım.
kedi köpekler bir arada
Bende o maçtayım. Ama tiyatro stadyumda değil sahnede oynanır. Kendisini sahnede alkışlarım.
he doğum yapmış ıkızleri olmuş geçmiş olsun
ya yapabilirmi sence onu bu taraftar onu yaprmı komik olmayın ülkede spor ahlakımı kaldıki şenolu gs alkışlasın komik.
yalaka iki takım yalayın birnirinize sonunu görücez
yine futbolun yalakası gs ortaya çıktı
Sacmalik.Aman dikkat edin de sizin stadda da bayilmasin cakma filozof.
Ebediyi dost Olabilirsiniz ama size bir fenerbahçeli tavsiyesi bunlar kaçıyor kapıları kitleyin kaçmasınlar dişi kartallar
Tuhaf bir ülke olduk.TFF maç kaldığı yerden oynansın derken Şenol'un doktor raporları dahil tüm durumunu inandırıcı bulmadı.Yani bir anlamda hafif yaralanmayı sahtekarlıkla sedyeleri bile işe katarak maç iptaline taşıdığına ikna oldular.Ama FB düşmanlığı rakipleri öylesine sarmış ki bu sahtekarlığa bile beraberce sahip çıkabiliyorlar. BJK nin komik açıklaması da aslında Şenol'un tekrar maçında sahaya çıkmam demesinden kaynaklanmış. Yani sahada değil masada kazanmak isteyenler söylediklerinin aksine BJK liler.
sen onu külahıma anlat yenilsinlerde o pankartları görürsünüz hele birde ilk 10 dakkada bi gol yesinler kalan 80 dakika şenolun şeyedilmedik yeri kalmaz.belki başka yerinede bi dikiş atılır.
O bekleniyor, bu bekleniyor, şu bekleniyor... Onca Fenerbahçe maçında Fenerbahçe ye de atılmayan kalmadı, kurşun sıkıldı takım otobüsüne ve halen aydınlanmadı. Her yapılan cezasız kalırsa bunlar her zaman olmaya devam eder. Kimse kusura bakmasın, işin içinde Fener oldu mu daha da bi alevleniyor herşey. Öteki türlü BJK GS maçında olsa bunlar çoktan ortada bişey kalmamıştı. Yazık yani.
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