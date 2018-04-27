Galatasaray derbide Şenol Güneş'e geçmiş olsun diyecek!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Kadıköy'de hastanelik olan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda müthiş destek verilecek, adeta Fenerbahçe'ye nazire yapılacak.

Sarı-kırmızılılar, her unsuru ile Beşiktaş'ın hocasının yanında durarak, dostluk mesajı gönderecek. Şampiyonluk için büyük önem taşıyan 90 dakika öncesinde ilk olarak teknik direktör Fatih Terim meslektaşıyla bir araya gelip hem 'geçmiş olsun' diyecek hem de şiddete karşı olma konusunda yanında olduğunu gösterecek.

Cim-Bom'da kaptan Selçuk İnan da soluğu eski hocasının yanında alacak. Selçuk da yine Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle zor günler geçiren Güneş'e giderek kendisine verdiği desteği gösterecek. Galatasaray tribünlerinin de yine tecrübeli hocaya alkışla destek vermesi bekleniyor. Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesinde yaşanan olaylar sonunda, Şenol Güneş için resmi internet sitesinden 'geçmiş olsun' mesajı yayınlamıştı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de hafta içindeki derbi mesajlarında sürekli ortamı yumuşatacak açıklamalarda bulunmuş, hak edenin kazanması dileğini tekrarlarken, kendilerinin en iyi olması temennisinde bulunmuştu.

(Milliyet)





