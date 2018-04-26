SPOR

Galatasaray'da Tolga Ciğerci ağrılarını öne sürerek idmana çıkmadı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.04.2018 18:16 | Son Güncelleme

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 29 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Galatasaray Tolga Ciğerci için idman raporunda "Ağrılarını öne sürerek idmanda yer almadı" şeklinde bir açıklama yaptı.

Galatasaray'da Tolga Ciğerci ağrılarını öne sürerek idmana çıkmadı!

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma bölümünün ardından, pas ve taktik çalışmaları yaptığı belirtildi.

Öte yandan, sarı-kırmızılı kulübün girdiği antrenman bilgilendirmesinde, "Tolga Ciğerci, ağrılarının olduğunu öne sürerek antrenmanda yer almadı." ifadesinin kullanılması dikkati çekti.

Galatasaray'dan yapılan bu açıklama, Fatih Terim'in Tolga Ciğerci'yi artık kadrosunda düşünmediği olarak yorumlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.

Muhalefette ittifak yoğunluğu! İlk açıklama geldiMuhalefette ittifak yoğunluğu! İlk açıklama geldi
Kılıçdaroğlu, CHP'nin adayını Akşener'e söylediKılıçdaroğlu, CHP'nin adayını Akşener'e söyledi
Ankara'da sürpriz 'ittifak' görüşmesiAnkara'da sürpriz 'ittifak' görüşmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray tolga ciğerci

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Mete Kalkavan'ın kariyeri tehlikede!

Mete Kalkavan'ın kariyeri tehlikede!

UEFA'dan Türkiye açıklaması

UEFA'dan Türkiye açıklaması

Sosyal medyada binlerce beğeni aldı

Sosyal medyada binlerce beğeni aldı

Yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin oynanacağı saat açıklandı!

Yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin oynanacağı saat açıklandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 6 yorum
gsli olarak teknik takdik bilmez terimi istemiyoruz
bu sene gitmeyi haketti
bu kazmayı oynatırsa hata
sakatlık olduğundan emin misiniz? sakın damat hastalığı, sakatlığı olmasın? bu ne demek? damat menejer; topçu menejeri... tolga yerine selçuk oynuyor... bu sene ne asisti var, nede golü.. ama gs selçuk'u kazandı.... transfere gerek kalmadı... YERSEN..... ben yemiyorum.. siz yerseniz afiyet olsun... selçuk un menejerlik şirketi kimin? tolganın ise tam karşı şirket.... anladın sen onu... Tolga daha genç ve selçukun yarı parasına oynuyor ama tolga gönderilsin... tezgah işte budur...
menejeri farklı o yüzden paketleniyor.. bu kadar basit.... büyük hoca nedense; tudordan daha az puan topladı.... haaa tudor da topçuların paraları da ödenmiyordu.... şimdi ödeniyor, neden daha başarılı değil.?
gerek yok zaten idmana çıkmasına takımda olmasınada
Diğer Haberler
Galatasaray'da Tolga Ciğerci ağrılarını öne sürerek idmana çıkmadı!

Galatasaray'da Tolga Ciğerci ağrılarını öne sürerek idmana çıkmadı!

Fatih Terim Emre Akbaba'yı istiyor!

Fatih Terim Emre Akbaba'yı istiyor!

Dev derbi öncesi flaş karar

Dev derbi öncesi flaş karar

Fatih Terim'den Sinan Gümüş kararı!

Fatih Terim'den Sinan Gümüş kararı!

Fenerbahçe ve Beşiktaş Badou Ndiaye için devreye girdi

Fenerbahçe ve Beşiktaş Badou Ndiaye için devreye girdi

Ali Dürüst kararını verdi

Ali Dürüst kararını verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.