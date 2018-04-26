Fatih Terim Emre Akbaba'yı istiyor!

Galatasaray'ın 3-2 galibiyeti ile sona eren Alanyaspor karşılaşmasında Emre Akbaba’nın ortaya koyduğu performans Galatasaray’da teknik heyetin beğenisini kazandı. Emre Akbaba’yı uzun süredir takip eden ve A Milli Takım’a davet eden Fatih Terim, sezon sonunda bu oyuncunun transferi adına yönetimden talepte bulunmasını istedi. Emre’nin G.Saray kadrosunu derinleştireceğini düşünen tecrübeli teknik adamın transfer şartlarının kulübün politikasına uyması halinde 25 yaşındaki oyuncunun kendilerine büyük güç katacağını söyledi.

12 GOLÜN YANINDA 8 ASİST YAPTI

Golcü ve asistçi kimliğiyle öne çıkan Emre Akbaba, bu sezon oynadığı 28 lig maçında 12 gol atarken 8 de asist yaptı. 2012 yılında Türkiye’ye gelerek MP Antalyaspor’un altyapısında oynamaya başlayan Emre Akbaba, 2012 yılında Kahramanmaraş Belediyespor’da profesyonel futbol hayatına geçiş yaptı. 2013 yılında Antalyaspor’a döndü. 2013-14’te 2 yıl kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor’un renklerine dahil olan Emre Akbaba, Türkiye Kupası A2, 2 ve 3. Liglerde orta saha mevkisinde birçok kez forma giydi.