SPOR

Fatih Terim Emre Akbaba'yı istiyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.04.2018 16:43 | Son Güncelleme

Fatih Terim, yaz transfer döneminde kulübün şartlarına uyması halinde 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Akbaba'nın alınmasını istedi. Galatasaray’da şartlar zorlanacak. Emre Akbaba da Cim-Bom’u bekliyor.

Fatih Terim Emre Akbaba'yı istiyor!

Galatasaray'ın 3-2 galibiyeti ile sona eren Alanyaspor karşılaşmasında Emre Akbaba’nın ortaya koyduğu performans Galatasaray’da teknik heyetin beğenisini kazandı. Emre Akbaba’yı uzun süredir takip eden ve A Milli Takım’a davet eden Fatih Terim, sezon sonunda bu oyuncunun transferi adına yönetimden talepte bulunmasını istedi. Emre’nin G.Saray kadrosunu derinleştireceğini düşünen tecrübeli teknik adamın transfer şartlarının kulübün politikasına uyması halinde 25 yaşındaki oyuncunun kendilerine büyük güç katacağını söyledi.

12 GOLÜN YANINDA 8 ASİST YAPTI

Golcü ve asistçi kimliğiyle öne çıkan Emre Akbaba, bu sezon oynadığı 28 lig maçında 12 gol atarken 8 de asist yaptı. 2012 yılında Türkiye’ye gelerek MP Antalyaspor’un altyapısında oynamaya başlayan Emre Akbaba, 2012 yılında Kahramanmaraş Belediyespor’da profesyonel futbol hayatına geçiş yaptı. 2013 yılında Antalyaspor’a döndü. 2013-14’te 2 yıl kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor’un renklerine dahil olan Emre Akbaba, Türkiye Kupası A2, 2 ve 3. Liglerde orta saha mevkisinde birçok kez forma giydi.

BİR LİRA BİLE KAZANAMAZLAR

Kulübüyle mukavelesi 2019’da sona erecek. Daha önce milli orta saha oyuncusu için 10 milyon euro isteniyordu. Ancak önümüzdeki yıl sonunda boşa çıkma hakkına sahip olacağı için bu kadar yüksek bir paranın ödenmesi beklenmiyor. Alanyaspor onu bu yaz elden çıkarmazsa, önümüzdeki sezon sonunda para kazanamayacak. G.Saraylı olduğu bilinen Emre’nin de Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediği öğrenildi. İki kulüp, sezon bitimi pazarlıklara başlayacak. Çıkacak sonuç ise çok merak ediliyor.

(Akşam)

Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!
Tosun'un aşk üçgeniTosun'un aşk üçgeni
Gizli toplantı şifresi deşifre olduGizli toplantı şifresi deşifre oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fatih terim Emre Akbaba Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Mete Kalkavan'ın kariyeri tehlikede!

Mete Kalkavan'ın kariyeri tehlikede!

Sosyal medyada binlerce beğeni aldı

Sosyal medyada binlerce beğeni aldı

UEFA'dan Türkiye açıklaması

UEFA'dan Türkiye açıklaması

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında gözaltına alınan şüphelilerin 25'i adliyeye sevk edildi

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında gözaltına alınan şüphelilerin 25'i adliyeye sevk edildi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray'da Tolga Ciğerci ağrılarını öne sürerek idmana çıkmadı!

Galatasaray'da Tolga Ciğerci ağrılarını öne sürerek idmana çıkmadı!

Fatih Terim Emre Akbaba'yı istiyor!

Fatih Terim Emre Akbaba'yı istiyor!

Dev derbi öncesi flaş karar

Dev derbi öncesi flaş karar

Fatih Terim'den Sinan Gümüş kararı!

Fatih Terim'den Sinan Gümüş kararı!

Fenerbahçe ve Beşiktaş Badou Ndiaye için devreye girdi

Fenerbahçe ve Beşiktaş Badou Ndiaye için devreye girdi

Ali Dürüst kararını verdi

Ali Dürüst kararını verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.