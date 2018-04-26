Dev derbi öncesi flaş karar

Kadıköy’deki Fenebahçe derbisi öncesinde son antrenmanını 28 bin taraftarının önünde Türk Telekom Stadı’nda yapan Cim-Bom’da, Beşiktaş maçı için de benzer bir uygulamaya gidilecek.

Teknik Direktör Fatih Terim sezonun final maçı olarak gösterilen 90 dakika öncesinde taraftara yine idmanı açacak. Galatasaray’da böylece motivasyon en üst seviyeye çıkarılacak. Ancak bu kez antrenman Beşiktaş maçının Türk Telekom Stadı’nda oynanacak olması nedeniyle stat yerine tesislerde yapılacak. İdmanı izleyebilecek seyirci sayısı da bu yüzden sınırlı olacak.

Sarı-kırmızılılar bu coşku seli altında Beşiktaş derbisine hazırlanacak. Taraftarı açık antrenmanın Cuma veya maçtan önceki son çalışma olması bekleniyor.

(MİLLİYET)



