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Fatih Terim'den Sinan Gümüş kararı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.04.2018 09:23 | Son Güncelleme

Beşiktaş ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan Galatasaray'da Fatih Terim 'Kazanan takım bozulmaz' düsturunu devam ettirme kararı aldı.

Fatih Terim'den Sinan Gümüş kararı!

Sezon finali niteliğindeki Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim derbide, 3-2 kazanılan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına göre sadece bir zorunlu değişikliğe gidecek.

Tecrübeli teknik adam, Alanya deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz'in yerine Maicon'a görev verecek.

Alanya maçında attığı golle galibiyeti getiren Sinan Gümüş'ün ilk 11'de olup olmayacağı merak edilirken Terim'in, genç ismi yine en önemli hamle oyuncusu olarak sonradan oyuna dahil etmeyi planladığı öğrenildi.

Maicon hırs küpü
Ligde Gençlerbirliği, kupada da Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında kötü bir performansa imza atan Maicon'a teknik direktör Fatih Terim'in güveni tam... Brezilyalı oyuncunun kötü performansı sonrasında aldığı eleştiriler nedeniylehırs küpü olduğu ve antrenmanlarda da başarılı bir oyun ortaya koyduğu belirtildi. Terim'in sadece, stoperde Maicon-Jason Denayer ikilisinin çok uzun süredir beraber oynamaması nedeniyle özellikle bu ikilinin uyum sorunu yaşamaması adına özel çalışmalar yaptırdığı belirtildi.

Terim, Gümüş'ten memnun

Sinan Gümüş ise bazı taraftarların beklentisinin aksine derbide 11'de çıkmayacak. Terim, Konyaspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarımda oyuna sonradan girip Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri atan ve 6 puan kazandıran genç oyuncuyu yine kulübedeki en önemli silahı olarak kullanmayı planlıyor. Tecrübeli teknik adamın, Terim'in derbide Sinan'ı yine oyunun gidişatına göre en önemli hamle oyuncusu olarak sahaya süreceği belirtildi. Genç oyuncunun performansı, çalışma temposundan memnun olan Terim, Gümüş'ü muhtemelen ikinci yarıda sahaya sürecek. (HÜRRİYET)

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