Fenerbahçe ve Beşiktaş Badou Ndiaye için devreye girdi

Galatasaray'ın ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Ndiaye için pusuda olduğu ortaya çıktı. Premier Lig'den düşmesine kesin gözüyle bakılan Stoke City'nin durumunu fırsat bilen Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı yetkililer, Ndiaye'nin menajeri William Da Villa'ya, "Sezon sonu görüşelim'' mesajını iletti.

Senegalli yıldıza ayrıca 3 Premier Lig kulübü Newcastle, West Ham ve Burnley talip oldu. Galatasaray'dan ara transferin son günü 16 milyon Euro karşılığı Stoke City'ye giden Badou Ndiaye sözleşmesine özel maddeler koydurdu.

Ndiaye, takımı Premier Lig'e veda ederse Galatasaray'a ödenen 16 milyon Euro'yu getirdiği takdirde serbest kalacak. Sözleşmesinde ayrıca kiralık gitme maddesi de bulunan Ndiaye'nin yıllık ücreti ise 2.5 milyon Euro. 350 bin euro'ya Osmanlıspor'a transfer olduktan sonra çıktığı 75 maçta 18 gol atan ve 7 asist yapan Ndiaye, ardından 7,5 milyon Euro'ya trasferolduğu Galatasaray'da 17 maça çıktı ve 1 gol atıp, 3 asist yaparak, İngiltere'nin yolunu tuttu.

Ndiaye'nin ezeli rakiplerine transfer olma ihtimali akıllara 4 ismi getirdi. Sarı-kırmızılılar geçmişte bu senaryoyu tam dört defa yaşadı. G.Saray Avrupa'nın yolunu tutan Fatih Akyel, Emre Belözoğlu ve Mehmet Topal gibi isimler Türkiye döndüklerinde Fenerbahçe'ye transfer oldu.Galatasaray'dan Inter'e giden Okan Buruk'un bir sonraki adresi ise Beşiktaş'tı. (FOTOMAÇ)