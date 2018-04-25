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Ali Dürüst kararını verdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.04.2018 11:47 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın başkanlık koltuğu için gündeme gelen Ali Dürüst kararını verdi.

Ali Dürüst kararını verdi

Galatasaray'da 26 Mayıs’ta gerçekleşecek olan seçimli genel kurulda aday olması adına imza toplanan Ali Dürüst kararını verdi. Galatasaray Lisesi mezunu olan 500’ü aşkın üyenin yayınladığı bildiri ile göreve çağırdığı Ali Dürüst, kararını dün sabah üyelere tebliğ etti. Yaptığı açıklamada, “Bu konuyu hafta sonu boyunca düşündüm ve bu dönemde kesinlikle aday olmamaya karar verdim” dedi. (AKŞAM)

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Galatasaray Spor Toto Süper Lig Ali Dürüst

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