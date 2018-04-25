Galatasaray'da 26 Mayıs’ta gerçekleşecek olan seçimli genel kurulda aday olması adına imza toplanan Ali Dürüst kararını verdi. Galatasaray Lisesi mezunu olan 500’ü aşkın üyenin yayınladığı bildiri ile göreve çağırdığı Ali Dürüst, kararını dün sabah üyelere tebliğ etti. Yaptığı açıklamada, “Bu konuyu hafta sonu boyunca düşündüm ve bu dönemde kesinlikle aday olmamaya karar verdim” dedi. (AKŞAM)
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