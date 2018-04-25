Bafetimbi Gomis, Mario Gomez'i geçti

Son 4 haftaya zirvede giren Galatasaray'ın başarısında en büyük pay sahibi olan Bafetimbi Gomis ligde büyük fark yaratıyor...
Şu ana kadar 27 gol atıp 5 asist yapan Fransız forvet, 2014-15'in başından bu yana bir sezonda skora en fazla katkı yapan isim oldu.
MARIO GOMEZ'İ GEÇTİ
Bu unvanın önceki sahibi ise Beşiktaşlı Mario Gomez'di. Alman forvet 2014- 15 sezonunu 26 gol ve 5 asistle tamamlamıştı.
Öte yandan Gomis, Avrupa'nın en golcü Fransız futbolcusu olma özelliğini sürdürüyor. Gomis'in en yakın takipçisi 19 golle Griezmann...
Ligde toplam 27 golü bulan Gomis, Süper Lig'de 2010-11 sezonunda 28 gol atarak bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu olan Alex de Souza'yı geçmek istiyor.
(SPORX)
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