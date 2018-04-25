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Cimbom'dan Süper Lig'i sallayacak transfer

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.04.2018 08:23 | Son Güncelleme

Galatasaray, Trabzonspor ile alacakları nedeniyle sıkıntı yaşayan Kucka'nın peşine düştü.

Gelecek sezonun yapılanmasını da düşünen Fatih Terim’in birinci önceliği sol bekten çok 8 numara...

Galatasaray Juraj Kucka'nın peşinde düştü

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Çalışmalar ise tam gaz sürüyor. Sol ayaklı olduğu için diğer sözleşmesi bitecek oyuncular arasında Adrien Thomasson’un adı öne çıkmış durumda.

Çalışmalar ise tam gaz sürüyor. Sol ayaklı olduğu için diğer sözleşmesi bitecek oyuncular arasında Adrien Thomasson’un adı öne çıkmış durumda.
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Galatasaray’da bir başka gizli gündem maddesi ise Juraj Kucka.

Galatasaray’da bir başka gizli gündem maddesi ise Juraj Kucka.
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Sarı-kırmızılılar sezon başında Slovak oyuncuya ve Ndiaye’ye Trabzonspor’la beraber talip olmuştu.

Sarı-kırmızılılar sezon başında Slovak oyuncuya ve Ndiaye’ye Trabzonspor’la beraber talip olmuştu.
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Trabzonspor, Ndiaye adına yarıştan çekilince Galatasaray da Kucka adına geri adım atmıştı. Gelinen süreçte bordo-mavililerin içinde bulunduğu mali kriz Galatasaray’a Kucka şansını bir kez daha getirdi.

Trabzonspor, Ndiaye adına yarıştan çekilince Galatasaray da Kucka adına geri adım atmıştı. Gelinen süreçte bordo-mavililerin içinde bulunduğu mali kriz Galatasaray’a Kucka şansını bir kez daha getirdi.
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Galatasaray, UEFA’dan gelmesi muhtemel "sattığın kadarını al" maddesine takılmamak için Trabzonspor’a, "Kucka’ya bu sezon ödeyeceğiniz 2 milyon 250 milyon Euro’yu biz üstlenelim. Önümüzdeki iki yılda 4.5 milyon Euro’luk maaşını da kabul edelim. Sözleşmesine bedelsiz transfer yazalım" diyerek Trabzonspor’a sürpriz bir ‘ön-teklif’ getirdi. (FOTOSPOR)

Galatasaray, UEFA’dan gelmesi muhtemel "sattığın kadarını al" maddesine takılmamak için Trabzonspor’a, "Kucka’ya bu sezon ödeyeceğiniz 2 milyon 250 milyon Euro’yu biz üstlenelim. Önümüzdeki iki yılda 4.5 milyon Euro’luk maaşını da kabul edelim. Sözleşmesine bedelsiz transfer yazalım" diyerek Trabzonspor’a sürpriz bir ‘ön-teklif’ getirdi. (FOTOSPOR)
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig Kucka fatih terim

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
SÖMÜRDÜNÜZ ADAMLARI YETER :D
yağmurdan kaçarken dolu ya tutulma bu olsa gerek...
boş adamın tekidir
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