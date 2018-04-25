Cimbom'dan Süper Lig'i sallayacak transfer

1 / 5 Çalışmalar ise tam gaz sürüyor. Sol ayaklı olduğu için diğer sözleşmesi bitecek oyuncular arasında Adrien Thomasson’un adı öne çıkmış durumda.

4 / 5 Trabzonspor, Ndiaye adına yarıştan çekilince Galatasaray da Kucka adına geri adım atmıştı. Gelinen süreçte bordo-mavililerin içinde bulunduğu mali kriz Galatasaray’a Kucka şansını bir kez daha getirdi.