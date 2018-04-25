Galatasaray'ın derbideki galibiyet formülü

Ligin kaderini belirleyecek G.Saray-Beşiktaş maçı öncesinde sarı-kırmızılı takımın teknik heyetinin de gözüne uyku girmiyor. 2 günlük izin süresinde teknik heyet, Beşiktaş’ın maçlarına odaklanırken rakiplerinin artılarını eksilerini son bir kez daha raporlar haline getirdi.

Fatih Terim ile birlikte tüm hafta boyunca yapılacak programı da belirleyen ve Beşiktaş’ın oyun planını takıma ezberletmeye başlayan teknik heyet, siyah-beyazlı takımın hücum oyuncularını durdurmak için de tüm çalışmalarını yaptı.

‘ORTALARA ENGEL OLALIM’

Başakşehir önündeki savunmada ortaya koyulan oyun planı, Beşiktaş’a karşı da sahada olacak. G.Saray teknik heyetine göre Beşiktaş’ı durdurmanın ilk adımı kanatlarda Quaresma ve Babel ile hücum hattının her bölümünde oynayan Talisca’yı kilitlemekten geçiyor. İlk adımda sarı-kırmızılılar kanatlardan gelecek akınlara karşı duracak. Nagatomo ve Mariano ile rakibin kanat oyuncularının orta yapmalarını engellemek isteyen Terim bunun için sadece iki bekini değil kanatlarda oynayan hücum oyuncularını da yardım konusunda uyarıyor.