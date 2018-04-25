Galatasaray'ın derbideki galibiyet formülü

Ligin kaderini belirleyecek G.Saray-Beşiktaş maçı öncesinde sarı-kırmızılı takımın teknik heyetinin de gözüne uyku girmiyor. 2 günlük izin süresinde teknik heyet, Beşiktaş’ın maçlarına odaklanırken rakiplerinin artılarını eksilerini son bir kez daha raporlar haline getirdi.
Fatih Terim ile birlikte tüm hafta boyunca yapılacak programı da belirleyen ve Beşiktaş’ın oyun planını takıma ezberletmeye başlayan teknik heyet, siyah-beyazlı takımın hücum oyuncularını durdurmak için de tüm çalışmalarını yaptı.
‘ORTALARA ENGEL OLALIM’
Başakşehir önündeki savunmada ortaya koyulan oyun planı, Beşiktaş’a karşı da sahada olacak. G.Saray teknik heyetine göre Beşiktaş’ı durdurmanın ilk adımı kanatlarda Quaresma ve Babel ile hücum hattının her bölümünde oynayan Talisca’yı kilitlemekten geçiyor. İlk adımda sarı-kırmızılılar kanatlardan gelecek akınlara karşı duracak. Nagatomo ve Mariano ile rakibin kanat oyuncularının orta yapmalarını engellemek isteyen Terim bunun için sadece iki bekini değil kanatlarda oynayan hücum oyuncularını da yardım konusunda uyarıyor.
‘ADAM EKSİLTMEYE DİKKAT’
Quaresma ve Babel’in ortalarını durdurmanın yanı sıra bu ikilinin çok kolay adam eksiltebilmesi ve ceza sahası çevresinde etkili olması, teknik heyetin önlem alacağı bir diğer nokta. Burada da iki kanat oyuncusunun yardımı büyük önem arz ediyor. Terim’in tercihine göre kanatlarda oynama ihtimali olan tüm isimler dün başlayan idman ile birlikte bu konuda uyarıldı. Kartal’ın üç hücum silahı için de raporlar oyunculara verilirken videoları da hafta içinde takıma izletilecek.
Talisca’ya özel önlem
TEKNİK heyetin bu maçla ilgili bir tasarrufu daha var... Bu sezon takımını ligde 13 gol ve 4 asist ile sırtlayan Anderson Talisca’ya özel önlem alınacak. Brezilyalı oyuncunun ilk etapta topla buluşmasını engellemek isteyen Terim, Fernando veya Donk’u bu oyuncu ile adam adama oynatmayı düşünüyor. (VATAN)
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