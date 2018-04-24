UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Galatasaray açıklaması!

Aleksander Ceferin, İspanyol Marca gazetesine verdiği röportajda Galatasaray, Paris Saint-Germain ve Milan'ın UEFA'nın incelemesi altında olduğunu hatırlarak, ''Her şeyden önce bu 3 kulübün durumunu inceleyen ve kulüplerle konuşan komitenin bağımsız olduğunu söylemeliyim. Bu nedenle tartışmaya girip, yorum yapamam. Ancak umuyorum ki bu 3 kulüple de ilgili bir sorun yaşanmaz'' diye konuştu.

''BİRLİK OLMA ZAMANI GELDİ''

Futboldaki şiddet hakkında da konuşan UEFA Başkanı, ''Şiddet konusu beni endişelendiriyor. Uzun zamandır stadyumların güvenliği ile uğraşıyoruz. Bence stadyumla güvenli ama asıl sorun stat dışı. Devletlerin, polislerin, kulüplerin UEFA ile birlikte çalışması gerekiyor. Avrupa değişiyor. Terorizm, holiganizm büyük sorunlar. Artık birlik olma zamanı geldi'' sözlerini kullandı.

MUSTAFA CENGİZ'DEN UEFA VE DERBİ AÇIKLAMASI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündem değerlendirmesinde bulundu. Şampiyonlukla ve Beşiktaş derbisiyle ilgili konuşan Mustafa Cengiz, UEFA'yla ilgili olarak açıklamalar da yaptı. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sahada dürüst, mert ve adil oyundan yana olduklarını söyledi. Törende 1905 GSYİAD'da yeniden başkanlığa seçilen Metin Öztürk ile yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını, Mustafa Cengiz'in elinden aldı. 1905 Galatasaraylı Yönetici Ve İşadamları Derneğinin (GSYİAD) Türk Telekom Stadı'ndaki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen mazbata törenine katılan Mustafa Cengiz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.