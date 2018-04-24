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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Galatasaray açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.04.2018 16:29 | Son Güncelleme

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray hakkında önemli açıklamalar yaptı. Ceferin, "UEFA incelemesini bağımsız bir komite yapıyor. Bu konuda yorum yapamam ama umuyorum bir sorun yaşanmaz" diye konuştu

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Galatasaray açıklaması!

Aleksander Ceferin, İspanyol Marca gazetesine verdiği röportajda Galatasaray, Paris Saint-Germain ve Milan'ın UEFA'nın incelemesi altında olduğunu hatırlarak, ''Her şeyden önce bu 3 kulübün durumunu inceleyen ve kulüplerle konuşan komitenin bağımsız olduğunu söylemeliyim. Bu nedenle tartışmaya girip, yorum yapamam. Ancak umuyorum ki bu 3 kulüple de ilgili bir sorun yaşanmaz'' diye konuştu.

''BİRLİK OLMA ZAMANI GELDİ''
Futboldaki şiddet hakkında da konuşan UEFA Başkanı, ''Şiddet konusu beni endişelendiriyor. Uzun zamandır stadyumların güvenliği ile uğraşıyoruz. Bence stadyumla güvenli ama asıl sorun stat dışı. Devletlerin, polislerin, kulüplerin UEFA ile birlikte çalışması gerekiyor. Avrupa değişiyor. Terorizm, holiganizm büyük sorunlar. Artık birlik olma zamanı geldi'' sözlerini kullandı.

MUSTAFA CENGİZ'DEN UEFA VE DERBİ AÇIKLAMASI
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündem değerlendirmesinde bulundu. Şampiyonlukla ve Beşiktaş derbisiyle ilgili konuşan Mustafa Cengiz, UEFA'yla ilgili olarak açıklamalar da yaptı. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sahada dürüst, mert ve adil oyundan yana olduklarını söyledi. Törende 1905 GSYİAD'da yeniden başkanlığa seçilen Metin Öztürk ile yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını, Mustafa Cengiz'in elinden aldı. 1905 Galatasaraylı Yönetici Ve İşadamları Derneğinin (GSYİAD) Türk Telekom Stadı'ndaki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen mazbata törenine katılan Mustafa Cengiz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cengiz, bütün rakiplerinin değerli olduğunu dile getirerek, "Biz sahada dürüst, mert, adil oyundan yanayız. Bunun için mücadele ediyoruz. Bütün rakiplerimiz değerli. Türk spor camiasını bir bütün olarak düşündüğünüzde bunun içinde büyük parçalar var. Biz bu hafta bu büyük parçalardan biri ile karşılaşacağız. Beşiktaş bu değerli ve büyük parçalardan biri" diye konuştu.

"TARAFTARIMIZ DESTEĞİYLE ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORUZ"
Spor Toto Süper Lig'de sezon sonunda şampiyon olmak istediklerini anlatan Cengiz, şunları kaydetti: "Bu toplumu oluşturan sosyal paydaların tamamı ulusu oluşturan çimentodur. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Akhisarspor, Kütahyaspor da bu bütünün parçalarıdır. Bu parçalar içinde biri daha büyük ve biri daha etkin olabilir ama hepsi kendi içinde çok değerli. Bu bağlamda bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, spor kulüpleri olarak binlerce amatör sporcuyu bünyelerinde barındırmakta ve ulusa hizmet etmekte. Bu yarış içerisinde her zaman en önde ipi göğüsleyen biz olmak istiyoruz. Bu yarışta camiamız ve taraftarımızın desteğiyle yine ipi en önde göğüslemek için mücadele edeceğiz."

"SON DÜDÜĞÜN ÇALINMASI GEREK"
Mustafa Cengiz, şampiyonlukla ilgili konuşmanın erken olduğunu belirterek, "Hem rakibe saygı hem de bizim ve rakiplerimizin verdiği düzgün mücadeleler bağlamında şimdiden şampiyonluk hakkında bir şey demem. Şişman kız sahneye çıkmadan opera bitmez. Son düdüğün çalınması gerek. O zaman inşallah haklı olarak biz şampiyon oluruz" ifadelerini kullandı.

"HER HAFTA UEFA'YA GÜNCEL BİLGİ VERİYORUZ"
UEFA'nın, finansal fair play kriterleri çerçevesinde Galatasaray ile ilgili kararını 11 Mayıs'ta açıklayacağına yönelik bir soru üzerine Cengiz, "Sanırım yoğunluktan 11 Mayıs'a kaldı. Biz her hafta güncel bilgileri UEFA'ya veriyoruz. Özellikle taraftarlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Lisanslı ürünlerde, biletlerde, localarda verdikleri destek muazzam. Bu destek UEFA'nın da gözünden kaçmıyor" değerlendirmesinde bulundu.

UEFA'nın Galatasaray Finansal Fair-Play dosyasını 11 Mayıs'ta görüşeceği geçen günlerde açıklanmıştı. Bu tarihte yapılacak toplantıdan sonra Galatasaray'ın önümüzdeki yıl Avrupa kupalarına katılıp katılamayacağı belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
uefa Aleksander Ceferin Galatasaray

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