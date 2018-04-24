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Arsene Wenger'in en büyük dramı Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.04.2018 10:40 | Son Güncelleme

İngiliz basını, sezon sonunda Arsenal'den ayrılacağını açıklayan Arsene Wenger'in Ada'daki geçmişiyle ilgili bilgiler paylaştı...

Arsene Wenger'in en büyük dramı Galatasaray

İngilizler, Fransız teknik adamın kariyerindeki en kötü anın ise Galatasaray'a karşı 2000 yılında kaybedilen UEFA Kupası finali olduğunu söyledi ve "Wenger'in en büyük dramı 10 kişi kalmış Galatasaray'ı yenememesidir"yorumunu yaptılar. (GÜNEŞ)

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Galatasaray arsenal arsene wenger

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