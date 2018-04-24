Arsene Wenger'in en büyük dramı Galatasaray

İngilizler, Fransız teknik adamın kariyerindeki en kötü anın ise Galatasaray'a karşı 2000 yılında kaybedilen UEFA Kupası finali olduğunu söyledi ve "Wenger'in en büyük dramı 10 kişi kalmış Galatasaray'ı yenememesidir"yorumunu yaptılar. (GÜNEŞ)
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