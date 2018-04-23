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Gomis Süper Lig'in en çok gol atan yabancı oyuncusu olmak üzere!

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.04.2018 16:49 | Son Güncelleme

Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş derbisinde atacağı gol ya da gollerle adını tarihe yazdıracak.

Gomis Süper Lig'in en çok gol atan yabancı oyuncusu olmak üzere!

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında attığı golle lig tarihine geçmeye bir adım daha yaklaştı.

Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de bir gol daha atarsa yeni bir rekora imza atacak. Bu sezon ligde 27 gol kaydeden Fransız yıldız, Beşiktaş derbisinde 1 gol daha bulursa Alex de Souza'nın rekorunu egale edecek.

Fatih Terim'in bu sezon vazgeçmediği isimlerden olan Gomis, derbide iki gol atması halinde ise Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olmayı başaracak.

Bafetimbi Gomis bu sezon sarı-kırmızılı formayla çok başarılı bir performans sergilerken ligde oynadığı 29 maçta 27 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Bafetimbi Gomis

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