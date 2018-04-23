SPOR

Maicon: Terim ve Galatasaray için hayatımı ortaya koyarım

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.04.2018 11:45 | Son Güncelleme

Fatih Terim'in kendisi için yaptığı açıklamaları duyan Maicon, "Gerçekten çok duygulandım. Fatih Terim ve Galatasaray için hayatımı ortaya koyarım. Beşiktaş derbisinde de elimden geleni yapacağım" dedi.

Maicon: Terim ve Galatasaray için hayatımı ortaya koyarım

Gençlerbirliği maçında kötü oynayan ve hata yapan Maicon, Akhisar'la oynanan kupa mücadelesinde de kırmızı görmüştü. Terim, 3-2 kazanılan Alanya sınavı sonrasında, "Maicon'la özel olarak görüştüm. O koca adamın ağlaması bizi perişan etti. Akhisar maçında ondan çok daha kötü oynayanlar vardı. Onun tek hatası aynı anda birden fazla şeyi yapmaya çalışması. Ailesiyle vakit geçirmesi için ona özel izin verdim. Maicon'a ihtiyacımız var" demişti.

GERÇEKTEN ÇOK DUYGULANDIM
Bu sözleri duyan Brezilyalı futbolcu çok duygulandı. Maicon, "Hocamla aramda özel bir bağ var. Son dönemde bana yakışmayacak bir futbol oynadım. Hocamız benimle özel olarak ilgilendi ve benim daha iyi olmamı beklediğini söyledi. Alanya karşılaşmasından sonra söylediklerini ömrüm boyunca unutmayacağım. Gerçekten çok duygulandım. O ve G.Saray için hayatımı ortaya koyarım. Beşiktaş derbisinde de elimden geleni yapacağım" dedi.

YENİDEN MAICON VE DENAYER
Alanya mücadelesinde kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Savunmanın göbeğinde Maicon ve Denayer oynayacak. Denayer sakatlanmadan önce Aslan'ın savunmadaki ikilisi Maicon ve Belçikalı'ydı. Daha sonra Serdar formayı kapmıştı. Şimdi yeniden eski anlayışa dönülecek. Bu iki futbolcu birlikte oynarken iyi bir grafik çizmişti. Terim aynı formu derbide de bekliyor. (Akşam)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
maicon Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti

Sophie Rose, Chelsea Taraftar TV'de Conte'yi istifaya davet etti

Quaresma'ya tekme atan Murat Yıldırım'dan olay yaratan paylaşım

Quaresma'ya tekme atan Murat Yıldırım'dan olay yaratan paylaşım

Basketbolda yabancı kuralı değişiyor!

Basketbolda yabancı kuralı değişiyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Maicon: Terim ve Galatasaray için hayatımı ortaya koyarım

Maicon: Terim ve Galatasaray için hayatımı ortaya koyarım

Sinan Gümüş'ten Galatasaray'a 4 yıllık imza

Sinan Gümüş'ten Galatasaray'a 4 yıllık imza

UEFA'dan Galatasaray açıklaması!

UEFA'dan Galatasaray açıklaması!

Belhanda deplasmanda yokları oynuyor

Belhanda deplasmanda yokları oynuyor

Gomis ile Alex arasında bir gol fark kaldı

Gomis ile Alex arasında bir gol fark kaldı

Hasan Şaş'tan Tümer Metin'e cevap

Hasan Şaş'tan Tümer Metin'e cevap

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.