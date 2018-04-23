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Sinan Gümüş'ten Galatasaray'a 4 yıllık imza

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.04.2018 10:06 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Fatih Terim’in talimatıyla Sinan Gümüş'ün mukavelesi 4 yıllık uzatılacak ve genç futbolcunun ücretine yüzde 100 zam yapılacak.

Sinan Gümüş'ten Galatasaray'a 4 yıllık imza

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in isteğini yönetim gerçekleştiriyor... Atiker Konyaspor maçından sonra, Aytemiz Alanya karşısında da oyuna sonradan girip attığı golle Galatasaray’a şampiyonluk yolunu açan Sinan Gümüş, hem Cim-Bom’un hem de kendi geleceğini kurtardı.

Sarı-kırmızılılar, bir sene daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcuyla, yeni mukavele yapacak, yıllık ücreti de artırılacak. Galatasaray’daki seçimlerden bağımsız olarak, transfer için kolları sıvayan teknik direktör Fatih Terim’in, performansından memnun kaldığı Sinan’ın mukavelesinin 4 seneliğine uzatılıp, ücretine de yüzde 100 zam yapılmasını isteyeceği belirtildi.

Geçen sezon bazı sorunlar yaşayan ve hatta tribünle de arası açılan Sinan Gümüş, Terim’in teknik direktörlük koltuğuna oturması sonrasında kendine gelmişti. Kupada 6 gol, 4 asistlik bir performans sergileyen Sinan Gümüş, ligde ise oyuna sonradan girip çok önemli işler başardı.

Karabük maçında sonradan oyuna giren Sinan Gümüş, Atiker Konyaspor ile Türk Telekom Stadı’nda yapılan maçta, asist ve gole imza atarak 3 puanı getirmişti. Sinan Gümüş son olarak Alanya’da yine oyuna sonradan girip şampiyonluk yolunda çok kritik bir gole imza attı.

3 GOLE İMZA ATTI
Ligde 15 maçta 265 dakikada görev bulabilen ve maç başına 17.6 dakika sahada kalan Sinan Gümüş, bunun karşılığını üç golle verdi. Sarı-kırmızılı futbolcu böylece 88 dakikada bir gole ulaşmış oldu. (Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
Sinan Gümüş Galatasaray

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