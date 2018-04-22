UEFA'dan Galatasaray açıklaması!

Galatasaray yönetiminin geçtiğimiz aylarda UEFA yetkilileriyle Nyon'da gerçekleştirdiği Finansal Fair Play toplantısının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmuştu. UEFA, Aslan ile ilgili kararını 11 Mayıs'ta netleştireceği bildirilmişti.
BİZ POLİS DEĞİLİZ
UEFA Başkanı Ceferin, Galatasaray'a herhangi bir ceza verme niyetlerinin olmadığını bildirdi. Ceferin, "Hiçbir kulübe dayatma uygulayarak kupaların dışında tutma niyetinde değiliz. Biz polis değiliz. Kulüplere yardım etmek istiyoruz ama bizim de belirlediğimiz uyulması gereken kurallar var" dedi. (SABAH)
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