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Belhanda deplasmanda yokları oynuyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.04.2018 12:11 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek haftayı lider kapatan Galatasaray'da uzun bir sürenin ardından alınan deplasman galibiyeti yüzleri güldürürken, Younes Belhanda'nın performansı ise sarı kırmızılı teknik heyeti ve taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

Belhanda deplasmanda yokları oynuyor

Sezon başından bu yana skora etki etmediği gerekçesiyle yoğun bir eleştiriye maruz kalan Younes Belhanda, Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı futbolu, deplasman maçlarına yansıtamıyor.

Bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 15 deplasman maçının 12'sinde sahada olan Faslı yıldız, bu 12 maçta gol veya asist üretemedi. Bu sezon ligde 2 gol ve 8 asistlik performansa imza atan Belhanda, skora katkı yaptığı tüm maçları Türk Telekom Stadyumu'nda oynadı.

SON 7 MAÇTA SKOR ÜRETEMEDİ

Belhanda ayrıca, 23 Şubat tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Bursaspor mücadelesinden bu yana skora katkıda bulunamadı. Bursaspor mücadelesinin ardından ligde 7 maça çıkan Cimbom'un 10 numaralı futbolcusu Belhanda, bu maçlarda gol veya asist üretemedi.

Aytemiz Alanyaspor maçında da iyi bir performans sergileyemeyen Belhanda, mücadelenin 66'ncı dakikasında yerini Yasin Öztekin'e bırakmıştı.

ELEŞTİRİ OKLARI FEGHOULI'NİN DE ÜZERİNDE

Takımın bir diğer yıldızı Sofiane Feghouli de deplasman performansı eleştirilen isimlerden biri konumunda. Cezayirli oyuncu, sarı kırmızılı takımın oynadığı 15 deplasman maçının 13'ünde sahada yer alırken, bu 13 maçta 1 gol 5 asiste imza attı. Ancak Feghouli deplasmanda yaptığı 5 asistin 3'ünü, sarı kırmızılı takımın 7 gol attığı Kardemir Karabükspor maçında üretti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim iki oyuncuyla da özel olarak ilgilenerek kalan 4 lig maçında bu oyunculardan maksimum performansı almaya çalışacak.

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Anahtar Kelimeler:
younes belhanda Galatasaray Spor Toto Süper Lig

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