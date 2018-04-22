SPOR

Gomis ile Alex arasında bir gol fark kaldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.04.2018 09:11 | Son Güncelleme

Galatasaray forması ile 27’nci golünü Alanyaspor’a atan Gomis, lig tarihinin en golcü yabancısı Alex de Souza ile aradaki farkı 1’e indirdi.

Gomis ile Alex arasında bir gol fark kaldı

Ligde iki haftalık suskunluğuna Alanya deplasmanında son veren ve 214 dakika sonra ağları sarsan Galatasaray'ın golcüsü Gomis, ligdeki gol sayısını da 27'ye çıkardı. Fransız futbolcu böylece lig tarihinde 28 golle en skorer yabancı olan Alex de Souza'yla arasındaki farkı 1 gole indirdi. Fransız futbolcu maçın ardından, "Sezon sonunda atılan goller değil, şampiyon olmak önemli. Başakşehir'i yendik, burada kazandık. Şimdi Beşiktaş'ı da yenmeliyiz" dedi.

(SABAH)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray gomis alex alanyaspor

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'da darbe mi oldu? Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi

Suudi Arabistan'da darbe mi oldu? Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi

Fatih Terim açıkladı: Maicon gözümün önünde ağladı

Fatih Terim açıkladı: Maicon gözümün önünde ağladı

Ahmet Çakar: ''Galatasaray maçı hakemle kazandı''

Ahmet Çakar: ''Galatasaray maçı hakemle kazandı''

Volkan Demirel'den Beşiktaş'a gönderme!

Volkan Demirel'den Beşiktaş'a gönderme!

Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gomis ile Alex arasında bir gol fark kaldı

Gomis ile Alex arasında bir gol fark kaldı

Hasan Şaş'tan Tümer Metin'e cevap

Hasan Şaş'tan Tümer Metin'e cevap

Fatih Terim açıkladı: Maicon gözümün önünde ağladı

Fatih Terim açıkladı: Maicon gözümün önünde ağladı

Sinan, Gomis ve Denayer, Yasin ve Serdar'dan Beşiktaş sözleri!

Sinan, Gomis ve Denayer, Yasin ve Serdar'dan Beşiktaş sözleri!

Ahmet Çakar: ''Galatasaray maçı hakemle kazandı''

Ahmet Çakar: ''Galatasaray maçı hakemle kazandı''

Serdar Aziz Beşiktaş derbisinde yok

Serdar Aziz Beşiktaş derbisinde yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.