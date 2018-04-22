Gomis ile Alex arasında bir gol fark kaldı

Ligde iki haftalık suskunluğuna Alanya deplasmanında son veren ve 214 dakika sonra ağları sarsan Galatasaray'ın golcüsü Gomis, ligdeki gol sayısını da 27'ye çıkardı. Fransız futbolcu böylece lig tarihinde 28 golle en skorer yabancı olan Alex de Souza'yla arasındaki farkı 1 gole indirdi. Fransız futbolcu maçın ardından, "Sezon sonunda atılan goller değil, şampiyon olmak önemli. Başakşehir'i yendik, burada kazandık. Şimdi Beşiktaş'ı da yenmeliyiz" dedi.

(SABAH)