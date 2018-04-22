Hasan Şaş'tan Tümer Metin'e cevap

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Alanyaspor karşısındaki 3-2'lik galibiyetin ardından beIN Sports yorumcusu Tümer Metin'e cevap verdi.

Hasan Şaş'ın maç öncesinde tribünlere gitmesine tepki gösteren Tümer Metin, Hasan Şaş, sen artık hoca olmuşsun, statü farkı var. Yumruk şov falan olmaz, ben garip karşılıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Hasan Şaş, maç sonrasında Instagram hesabından bir paylaşım yaparak, "Taraftarla aramızdaki bağı anlayamayacak hissedemeyecek olanların ettiği kelama itibar etmeyin. Aramıza kimse giremez. Ben 36 yıldır Galatasaray'lıyım.. Aidiyet duygusu nedir çok iyi bilirim" mesajını yolladı.