Fatih Terim açıkladı: Maicon gözümün önünde ağladı

"OLUYOR BÖYLE FOBİ DEMEK"

Maçta riskli oyuncu değişiklikleri yaptıklarını aktaran Terim, şöyle konuştu: "Buna rağmen 3-2 kazanan Galatasaray için çok mutluyum. Galatasaraylılar adına çok mutluyum, lider kaldığımız için çok mutluyum. Sona yaklaşıyoruz inşallah devam edecek ama bundan sonra her maç böyle devam edecek. Çatır çatır yarışma var. Herkes için her an puan kaybı olası. Böyle bir ortamda önde gitmek iyi ama kovalanmak kolay değil. Yakalanma endişesi bazen saha içerisinde hataya zorluyor. Galatasaraylılar bilsin ki biz bir hedef koyduk, o hedefe doğru gidiyoruz. Hakikaten deplasmanda enteresan durumumuz var. Ben de bu sene vakıf oldum bu olaya. Hayatımda hiçbir zaman deplasmandı, içeriydi, dışarıydı, Avrupa'ydı... Ama oluyor böyle fobi demek. Kendi sahamızda daha iyi oynayanlar da deplasmanda iyi oynayamıyor. Mutluyum kazandığımız için. İyi bir takımı da iyi bir deplasmanı da geçtiğimiz için mutluyum."

"SİNAN GEREĞİNİ YAPTI"

Galatasaray'ın 6 günde 3 maç oynadığına değinen Terim, eleştiri alan futbolculardan Sinan ve Yasin ile takım sahaya ısınmaya çıkmadan önce görüşme yaptıklarını anlattı. İki futbolcunun da maça girdikten sonra katkısının çok olacağını inandığını aktaran Fatih Terim, sözlerini şöyle sürdürdü: