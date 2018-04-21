Sinan, Gomis ve Denayer, Yasin ve Serdar'dan Beşiktaş sözleri!

Süper Lig’de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 3-2 yenen Galatasaray’da maç sonunda açıklamalarda bulunan Sinan Gümüş, maç öncesinde Teknik Direktör Fatih Terim’in kendisini yanına çağırarak motive ettiğini dile getirdi. Gümüş, “Gol atmak, takıma 3 puan kazandırmak benim için güzel bir olay” dedi. Çarşamba günü kupa maçında kaybettikleri Akhisar Belediyespor maçıyla ilgili konuşan Sinan Gümüş, önlerindeki Beşiktaş maçını kazanmak istediklerini söyledi. Gümüş, “Biliyorsunuz maalesef kupadan elendik. Futbol öyle bir şey ki, bir anda üzülüyorsun. Tabii ki hepimizin final beklentisi vardı. Ama futbol sana yeni bir şans tanıyor. 3 gün sonra burada en iyi futbolu sergilemek istedik. Başardığımız için çok mutluyuz. 3 puanla buradan ayrılıyoruz. Son dakikalarda yine gol bulduk. O yüzden bu galibiyet daha güzel bir olay. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var. Bu maç için en iyi şekilde hazırlanıp, o maçı da kazanmak istiyoruz” dedi. “GOL ATIP 3 PUAN KAZANDIRMAK GÜZEL BİR OLAY"

Maçlarda çok kritik goller attığıyla ilgili sorulan soruya genç oyuncu Gümüş, “Takımda her oyuncu önemli. Çünkü, sonuçta her oyuncu 90 dakika mücadele ediyor. Ben golümü attım ama arkadaşımın bana yolu açması sayesinde oldu. Gol atmak, takıma 3 puan kazandırmak benim için güzel bir olay. Ama buradan hocama seslenmek istiyorum. Maç öncesi beni yanına çağırdı. Beni yine motive etti. Bana ‘Sinan sana güveniyorum. Yine bugün maçı belirleyebilirsin’ dedi. O yüzden onu mahçup etmediğim için çok mutluyum” şeklinde cevap verdi.

“TERİM OYUNCUSUNA ÇOK DEĞER VEREN BİR HOCA"

Fatih Terim’in çok iyi kalpli bir teknik direktör olduğunu ifade eden Sinan Gümüş, “Oyuncusuna çok değer veren bir hoca. O yüzden her oyuncu onun için savaşmak istiyor. İnşallah sezon sonunda hep birlikte şampiyon oluruz” şeklinde konuştu. GOMIS'TEN ŞAMPİYONLUK VE BEŞİKTAŞ SÖZLERİ

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'ın ilk golünü atan Bafetimbi Gomis, mücadele sonrası değerlendirmelerde bulundu. Gomis, "Burada gol atmamdan çok 3 puan almamız önemliydi. Sezon sonuna baktığınız zaman iyi golcü olmak değil, tüm maçları kazanıp şampiyon olmak önemlidir. Galibiyet serisini devam ettirmek çok önemli. Hafta içinde hazırlanıp Beşiktaş maçına çıkmak istiyoruz" diye konuştu. DENAYER: BEŞİKTAŞ MAÇI KOLAY OLMAYACAK

Jason Denayer ise kalitelerini gösterdiklerini söylerken Beşiktaş maçında da 3 puan için sahada olacaklarını dile getirdi. Denayer, "Bu maç kolay değildi. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik, onlar ise değerlendirdi. Ancak sonlarda attığımız golle galip gelmeyi bildik. Bu tür maçlarda Galatasaray'ın kalitesi ortaya çıkıyor. Biz de kalitemizi gösterdik ve 3-2 kazandık. Beşiktaş maçı kolay olmayacaktır. Başakşehir gibi zor bir maç olacak ancak biz kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi.

YASİN ÖZTEKİN: ŞAMPİYONLUK OLMAK İSTİYORUZ

Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 3-2 yenen Galatasaray’da maç sonunda açıklamalarda bulunan Yasin Öztekin, “Başakşehir’i nasıl yendiysek, Beşiktaş’ı da yenmek istiyoruz” dedi. Şampiyonluk yolunda her maçın zor olduğunu ifade eden Galatasaraylı oyuncu Yasin Öztekin, “Şampiyonluk yolunda maçlar her zaman zor oluyor. Bugün de zor maçtı. Alanyaspor evinde iyi oynayan bir takım ama biz buraya 3 puan için geldik. Şampiyon olmak istiyorsak o 3 puanı almamız lazım. Öyle ya da böyle aldık. Çok mutluyuz. Maça iyi başladık ve 2-0’da öne başladık. Sonradan bazı konsantrasyon kaybı yaşadık. Konsantrasyon olmazsa sıkıntı olabiliyor. Sonra maç 2-2 oldu. Sonradan oyuna girdik elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ve 3 puanı aldığımız içinde çok mutluyuz. İnşallah da sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz” dedi. “BAŞAKŞEHİR GİBİ BEŞİKTAŞ'I DA YENMEK İSTİYORUZ"

Haftaya Beşiktaş ile zor maç oynayacaklarını dile getiren Öztekin, “Her maç çok zor. Beşiktaş bu ligin en iyi oynayan takımlarından bir tanesi. 2 sene üst üste şampiyon oldular. O maçta çok zor olacak. Bizim stadyumumuzda, kendi taraftarımızın önünde inşallah Başakşehir’i nasıl yendiysek, onları da yenmek istiyoruz” diye konuştu.