Ahmet Çakar: ''Galatasaray maçı hakemle kazandı''

Eski hakem Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 yendiği maçın ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ahmet Çakar, "Galatasaray hatalı bir ofsayt bayrağı ile kaybedeceği maçı hakemle kazandı" dedi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Çakar, "Galatasaray bugün hatalı bir ofsayt bayrağı ile kaybedeceği maçı hakemle kazandı. Üstelik Muslera da kırmızı kart görecekti" dedi.
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