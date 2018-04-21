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Serdar Aziz Beşiktaş derbisinde yok

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.04.2018 20:35 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Serdar Aziz Beşiktaş derbisinde yok! Alanyaspor maçında sarı kart gören Serdar Aziz cezalı duruma düştü. Serdar Aziz Beşiktaş maçında forma giyemeyecek

Serdar Aziz Beşiktaş derbisinde yok

Galatasaray'da Serdar Aziz şoku! Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Alanyaspor-Galatasaray maçında sarı kart gören Serdar Aziz cezalı duruma düştü. Serdar Aziz, ligin 31. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

AYRINTILAR BİRAZDAN...

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Anahtar Kelimeler:
serdar aziz Beşiktaş Galatasaray

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