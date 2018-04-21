SPOR

Fatih Terim: Beşiktaş maçından daha önemli

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.04.2018 08:45 | Son Güncelleme

Futbolcularından Beşiktaş maçını düşünmemelerini isteyen Terim, "Alanya sınavı çok daha önemli" dedi.

Bu akşam Alanya deplasmanında çok kritik bir sınav verecek olan Galatasaray 3 puana kilitlendi...

Fatih Terim'den oyuncularına uyarı

1 / 5

Akhisar önünde yaşanan kupa şoku sonrası kemerleri iyice sıkan teknik direktör Fatih Terim futbolcularıyla toplantı yaptı.

Akhisar önünde yaşanan kupa şoku sonrası kemerleri iyice sıkan teknik direktör Fatih Terim futbolcularıyla toplantı yaptı.
2 / 5

Tecrübeli hoca, oyuncularından Beşiktaş derbisini akıllarından çıkarmasını istedi.

Tecrübeli hoca, oyuncularından Beşiktaş derbisini akıllarından çıkarmasını istedi.
3 / 5

Alanya maçını kazanamamaları halinde derbinin de önemini yitireceğini söyleyen Terim, "Bu maç, Beşiktaş derbisinden daha önemli. Kazanmamız halinde ipleri elimizde daha sıkı turacağız" dedi.

Alanya maçını kazanamamaları halinde derbinin de önemini yitireceğini söyleyen Terim, "Bu maç, Beşiktaş derbisinden daha önemli. Kazanmamız halinde ipleri elimizde daha sıkı turacağız" dedi.
4 / 5

Herkesten eksiksiz konsantrasyon da isteyen tecrübeli teknik adam, "Artık 5 finalimiz kaldı. Her maçı ayrı ayrı düşünmemiz lazım. Deplasman fobisi diye bir şey yok. Çıkıp kazanacağız" ifadesini kullandı.

Herkesten eksiksiz konsantrasyon da isteyen tecrübeli teknik adam, "Artık 5 finalimiz kaldı. Her maçı ayrı ayrı düşünmemiz lazım. Deplasman fobisi diye bir şey yok. Çıkıp kazanacağız" ifadesini kullandı.
5 / 5

Terim, Alanya maçının 11'inde sürpriz yapmayacak. Başarılı hoca, Başakşehir önünde kazanan takımı bozmayacak. Denayer ve Donk 11'deki yerini alacak.(TAKVİM)

Terim, Alanya maçının 11'inde sürpriz yapmayacak. Başarılı hoca, Başakşehir önünde kazanan takımı bozmayacak. Denayer ve Donk 11'deki yerini alacak.(TAKVİM)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fatih terim Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Şenol Güneş'in yaralandığı görüntüler ortaya çıktı!

Şenol Güneş'in yaralandığı görüntüler ortaya çıktı!

Quaresma'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Quaresma'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Medipol Başakşehir 3 - 1 Kayserispor (MAÇ ÖZETİ)

Medipol Başakşehir 3 - 1 Kayserispor (MAÇ ÖZETİ)

UEFA Fenerbahçe ve Galatasaray'la ilgili kararını verdi!

UEFA Fenerbahçe ve Galatasaray'la ilgili kararını verdi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Terim: Beşiktaş maçından daha önemli

Fatih Terim: Beşiktaş maçından daha önemli

PFDK, Fatih Terim'in cezasını açıkladı

PFDK, Fatih Terim'in cezasını açıkladı

Galatasaray’dan Şenol Güneş ve derbi açıklaması!

Galatasaray’dan Şenol Güneş ve derbi açıklaması!

Galatasaraylıları büyüleyen Malene Pedersen için açıklama!

Galatasaraylıları büyüleyen Malene Pedersen için açıklama!

Peru basını, Jefferson Farfan'ın Dünya Kupası sonrası Galatasaray'a geleceğini yazdı!

Peru basını, Jefferson Farfan'ın Dünya Kupası sonrası Galatasaray'a geleceğini yazdı!

Fatih Terim'e büyük şok

Fatih Terim'e büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.