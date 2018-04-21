Fatih Terim: Beşiktaş maçından daha önemli

Bu akşam Alanya deplasmanında çok kritik bir sınav verecek olan Galatasaray 3 puana kilitlendi...

Fatih Terim'den oyuncularına uyarı

1 / 5 Akhisar önünde yaşanan kupa şoku sonrası kemerleri iyice sıkan teknik direktör Fatih Terim futbolcularıyla toplantı yaptı.

2 / 5 Tecrübeli hoca, oyuncularından Beşiktaş derbisini akıllarından çıkarmasını istedi.

3 / 5 Alanya maçını kazanamamaları halinde derbinin de önemini yitireceğini söyleyen Terim, "Bu maç, Beşiktaş derbisinden daha önemli. Kazanmamız halinde ipleri elimizde daha sıkı turacağız" dedi.

4 / 5 Herkesten eksiksiz konsantrasyon da isteyen tecrübeli teknik adam, "Artık 5 finalimiz kaldı. Her maçı ayrı ayrı düşünmemiz lazım. Deplasman fobisi diye bir şey yok. Çıkıp kazanacağız" ifadesini kullandı.