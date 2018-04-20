PFDK, Fatih Terim'in cezasını açıkladı

PFDK, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e Akhisar maçındaki gözlemciye yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin TL para cezası verdi. Galatasaray yöneticisi Şükrü Hanedar ise 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL ceza aldı.

PFDK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 20.04.2018 tarih ve 71 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, 18.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - TELESET MOBİLYA AKHİSAR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka gözlemcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. idarecisi ŞÜKRÜ HANEDAR'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK"