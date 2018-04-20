SPOR

PFDK, Fatih Terim'in cezasını açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.04.2018 12:00 | Son Güncelleme

PFDK, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e Akhisar maçındaki gözlemciye yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin TL para cezası verdi. PFDK ayrıca Galatasaray yöneticisi Şükrü Hanedar'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezası verdi

PFDK, Fatih Terim'in cezasını açıkladı

PFDK, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e Akhisar maçındaki gözlemciye yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin TL para cezası verdi. Galatasaray yöneticisi Şükrü Hanedar ise 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL ceza aldı.

PFDK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 20.04.2018 tarih ve 71 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, 18.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - TELESET MOBİLYA AKHİSAR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka gözlemcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. idarecisi ŞÜKRÜ HANEDAR'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK"

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Anahtar Kelimeler:
fatih terim pfdk şükrü hanedar

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bizi bunlarla yıldıramazsınız,korkunun ecele faydası yok,şampiyon GALATASARAY yazdıracaz
olsaydı trabzon teknik direktiörü hak mahrumiyeti verilirdi fatih terim olunca 13 bin tl bu millet bu kadar aptalmı
spor toto 1. ligden bir teknik direktör olsaydı sonuç aynı mı olurdu?
Gülünç para cezaları adama iki yıl teknik direktörlük yaptırma bir milyon lira ceza kes bakalım. Gıkı çıkarmı görelim.
Yıldırım Şikeören Şikebahçeye bi şey diyemiyor gündemi değiştirmek için Fatih Terime saldırıyor. Ey Şikeören bir kaç yıl önce halı altına süpürdüğün Şikebahçenin şikesi ölünceye kadar yakanı bırakmayacaktır. Bu ülkede futbolu sen ve senin sponsorun Şikebahçedir...
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