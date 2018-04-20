SPOR

Galatasaray’dan Şenol Güneş ve derbi açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.04.2018 11:37 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan olaylı derbi mücadelesinin ardından Galatasaray resmi internet sitesinden Şenol Güneş'e 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı

Galatasaray’dan Şenol Güneş ve derbi açıklaması!

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe ile Beşitaş arasında oynanan olaylı maçın hardından olaylarla ilgili açıklama yaparken Şenol Güneş için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

İşte Galatasaray’ın mesajı…

"Sporda dürüstlük, mertlik, adalet, eşitlik ve etik değerler içinde yarışı ilke edinen Galatasaray ve yönetimimiz son yıllarda sahalara egemen olmaya çalışan holiganizme ve şiddete karşı ciddi mücadele içindedir.

Sporun hoşgörü, centilmenlik, rakibe ve kendine saygı çerçevesinde sürmesini diler, Şenol Güneş’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

Galatasaray Spor Kulübü"

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Galatasaray şenol güneş fenerbahçe beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
şikeci emek hırsız gs
galatasarayli biri hatirinimi sordu,tpoun mu kacti floryaya,basina ne geldi GS de de böyle kudurmuş it gibi çırpınıyorsun
dün akhisar gs maçında gs şikeyle maçı akhisara verdi. akhisarda 32.hafta gsye yenilecek. iyi takip edin bu fetcou camiayı
fetocular sizi..herkesten geçmiş olsun mesajı geldi galatasaray klubünde gelmedi şenol güneş için. saat 11:47 daha yeni geliyor. oda herkes yolladı biz göze batıyoruz demişlerdir. yoksa yollamayacaklardı. mhk başkanı yusuf namoğlu kendisi gslidir mete kalkavanı bilerek atadı maça. çünkü tansiyonu yükselten bir hakem olduğunu biliyor.. Beşiktaşa bol bol kart çıksın ki 31.hafta gs bjk maçında Beşiktaş çoğu oyuncusundan eksik gelsin. amaç gsyi şampiyon yapmak. Türk futbolunun geleceği için Terim yusuf namoğlu volkan demirel emre belözoğlu Trük futbolundan uzaklaştırılmalıdır
basta sizsiniz bu aciklamayi yaparken sulu derbiyi bi izleseydiniz Ali Samiyen’i attininiz kafamiza.
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