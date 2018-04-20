Galatasaray’dan Şenol Güneş ve derbi açıklaması!

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe ile Beşitaş arasında oynanan olaylı maçın hardından olaylarla ilgili açıklama yaparken Şenol Güneş için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

İşte Galatasaray’ın mesajı…

"Sporda dürüstlük, mertlik, adalet, eşitlik ve etik değerler içinde yarışı ilke edinen Galatasaray ve yönetimimiz son yıllarda sahalara egemen olmaya çalışan holiganizme ve şiddete karşı ciddi mücadele içindedir.

Sporun hoşgörü, centilmenlik, rakibe ve kendine saygı çerçevesinde sürmesini diler, Şenol Güneş’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

Galatasaray Spor Kulübü"