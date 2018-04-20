Galatasaraylıları büyüleyen Malene Pedersen için açıklama

G.Saray maçına damga vuran Malene Pedersen için açıklama!

1 / 15 Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda oynadığı maçları izleyemeye gelen Malene Pedersen, yine dikkatlerden kaçmadı.

2 / 15 Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen'in arkadaşı Malene Pedersen, Galatasaray-Akhisar maçında dikkat çekti.

3 / 15 Norveçli güzellik ve makyaj uzmanı olan Malene Pedersen, karşılaşmayı Türk Telekom Stadı'nda takip etti.

4 / 15 Bir makyaj üretici firmanın mankeni olan Malene Pedersen, Linnes ailesinin yakın dostu...

5 / 15 Pedersen daha önce Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçını da izlemiş ve yoğun ilgi sonrası konuyla ilgili açıklamalar yapmıştı.

6 / 15 Malene Pedersen'in Türkiye'de çok konuşulmasının ardından Linnes'in eşi Elisabeth Haugen, Norveç basınına röportaj verdi ve çarpıcı açıklamalar kullandı.

7 / 15 Pedersen, "Gazetelerde kim bu Norveçli güzel? başlıkları kullanılıyordu. Şok verici ve görülmemiş bir tecrübeydi bu" ifadelerini kullandı.

8 / 15 Elisabeth Haugen, Norveç basınına verdiği röportajda Türklerin biraz abarttığını belirtti.

9 / 15 Linnes'in eşi Haugen, "Malene'nin ismi o gün Google'da pek çok kez aranmış. Malene, adeta Türkiye'de bir fırtına yarattı.

10 / 15 Kendisi İskandinav olduğu için bu tür olaylara alışık ama bu biraz abartı oldu" dedi.

11 / 15 Martin Linnes ise eşinin arkadaşına yapılan yorumların ardından, gülerek "Fark ettim ki sarışın kadınlar, Türkiye'de çok ilgi çekiyor" sözlerini kullandı. (CNN Türk)

12 / 15 G.Saray maçına damga vuran Malene Pedersen için açıklama!

13 / 15 G.Saray maçına damga vuran Malene Pedersen için açıklama!

14 / 15 G.Saray maçına damga vuran Malene Pedersen için açıklama!