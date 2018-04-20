Galatasaraylıları büyüleyen Malene Pedersen için açıklama
G.Saray maçına damga vuran Malene Pedersen için açıklama!
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Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda oynadığı maçları izleyemeye gelen Malene Pedersen, yine dikkatlerden kaçmadı.
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Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen'in arkadaşı Malene Pedersen, Galatasaray-Akhisar maçında dikkat çekti.
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Norveçli güzellik ve makyaj uzmanı olan Malene Pedersen, karşılaşmayı Türk Telekom Stadı'nda takip etti.
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Bir makyaj üretici firmanın mankeni olan Malene Pedersen, Linnes ailesinin yakın dostu...
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Pedersen daha önce Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçını da izlemiş ve yoğun ilgi sonrası konuyla ilgili açıklamalar yapmıştı.
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Malene Pedersen'in Türkiye'de çok konuşulmasının ardından Linnes'in eşi Elisabeth Haugen, Norveç basınına röportaj verdi ve çarpıcı açıklamalar kullandı.
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Pedersen, "Gazetelerde kim bu Norveçli güzel? başlıkları kullanılıyordu. Şok verici ve görülmemiş bir tecrübeydi bu" ifadelerini kullandı.
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Elisabeth Haugen, Norveç basınına verdiği röportajda Türklerin biraz abarttığını belirtti.
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Linnes'in eşi Haugen, "Malene'nin ismi o gün Google'da pek çok kez aranmış. Malene, adeta Türkiye'de bir fırtına yarattı.
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Kendisi İskandinav olduğu için bu tür olaylara alışık ama bu biraz abartı oldu" dedi.
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Martin Linnes ise eşinin arkadaşına yapılan yorumların ardından, gülerek "Fark ettim ki sarışın kadınlar, Türkiye'de çok ilgi çekiyor" sözlerini kullandı. (CNN Türk)
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G.Saray maçına damga vuran Malene Pedersen için açıklama!
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G.Saray maçına damga vuran Malene Pedersen için açıklama!
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G.Saray maçına damga vuran Malene Pedersen için açıklama!
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G.Saray maçına damga vuran Malene Pedersen için açıklama!
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