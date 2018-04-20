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Galatasaraylıları büyüleyen Malene Pedersen için açıklama!

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.04.2018 11:12 | Son Güncelleme

Galatasaray-Akhisar maçında taraftarların gözlerini alamadığı Norveçli güzel Malene Pedersen için Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen'den açıklama geldi.

Galatasaraylıları büyüleyen Malene Pedersen için açıklama

G.Saray maçına damga vuran Malene Pedersen için açıklama!

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Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda oynadığı maçları izleyemeye gelen Malene Pedersen, yine dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda oynadığı maçları izleyemeye gelen Malene Pedersen, yine dikkatlerden kaçmadı.
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Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen'in arkadaşı Malene Pedersen, Galatasaray-Akhisar maçında dikkat çekti.

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen'in arkadaşı Malene Pedersen, Galatasaray-Akhisar maçında dikkat çekti.
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Norveçli güzellik ve makyaj uzmanı olan Malene Pedersen, karşılaşmayı Türk Telekom Stadı'nda takip etti.

Norveçli güzellik ve makyaj uzmanı olan Malene Pedersen, karşılaşmayı Türk Telekom Stadı'nda takip etti.
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Bir makyaj üretici firmanın mankeni olan Malene Pedersen, Linnes ailesinin yakın dostu...

Bir makyaj üretici firmanın mankeni olan Malene Pedersen, Linnes ailesinin yakın dostu...
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Pedersen daha önce Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçını da izlemiş ve yoğun ilgi sonrası konuyla ilgili açıklamalar yapmıştı.

Pedersen daha önce Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçını da izlemiş ve yoğun ilgi sonrası konuyla ilgili açıklamalar yapmıştı.
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Malene Pedersen'in Türkiye'de çok konuşulmasının ardından Linnes'in eşi Elisabeth Haugen, Norveç basınına röportaj verdi ve çarpıcı açıklamalar kullandı.

Malene Pedersen'in Türkiye'de çok konuşulmasının ardından Linnes'in eşi Elisabeth Haugen, Norveç basınına röportaj verdi ve çarpıcı açıklamalar kullandı.
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Pedersen, "Gazetelerde kim bu Norveçli güzel? başlıkları kullanılıyordu. Şok verici ve görülmemiş bir tecrübeydi bu" ifadelerini kullandı.

Pedersen, "Gazetelerde kim bu Norveçli güzel? başlıkları kullanılıyordu. Şok verici ve görülmemiş bir tecrübeydi bu" ifadelerini kullandı.
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Elisabeth Haugen, Norveç basınına verdiği röportajda Türklerin biraz abarttığını belirtti.

Elisabeth Haugen, Norveç basınına verdiği röportajda Türklerin biraz abarttığını belirtti.
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Linnes'in eşi Haugen, "Malene'nin ismi o gün Google'da pek çok kez aranmış. Malene, adeta Türkiye'de bir fırtına yarattı.

Linnes'in eşi Haugen, "Malene'nin ismi o gün Google'da pek çok kez aranmış. Malene, adeta Türkiye'de bir fırtına yarattı.
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Kendisi İskandinav olduğu için bu tür olaylara alışık ama bu biraz abartı oldu" dedi.

Kendisi İskandinav olduğu için bu tür olaylara alışık ama bu biraz abartı oldu" dedi.
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Martin Linnes ise eşinin arkadaşına yapılan yorumların ardından, gülerek "Fark ettim ki sarışın kadınlar, Türkiye'de çok ilgi çekiyor" sözlerini kullandı. (CNN Türk)

Martin Linnes ise eşinin arkadaşına yapılan yorumların ardından, gülerek "Fark ettim ki sarışın kadınlar, Türkiye'de çok ilgi çekiyor" sözlerini kullandı. (CNN Türk)
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G.Saray maçına damga vuran Malene Pedersen için açıklama!

G.Saray maçına damga vuran Malene Pedersen için açıklama!
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G.Saray maçına damga vuran Malene Pedersen için açıklama!

G.Saray maçına damga vuran Malene Pedersen için açıklama!
14 / 15

G.Saray maçına damga vuran Malene Pedersen için açıklama!

G.Saray maçına damga vuran Malene Pedersen için açıklama!
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G.Saray maçına damga vuran Malene Pedersen için açıklama!

G.Saray maçına damga vuran Malene Pedersen için açıklama!
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Anahtar Kelimeler:
Malene Pedersen Galatasaray Elisabeth Haugen

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