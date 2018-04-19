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Peru basını, Jefferson Farfan'ın Dünya Kupası sonrası Galatasaray'a geleceğini yazdı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.04.2018 16:59 | Son Güncelleme

Kariyerini Rusya'da Lokomotiv Moskova'da sürdüren Jefferson Farfan'ın adı Galatasaray'la anılıyor! 33 yaşındaki Perulu oyuncunun ülkesinde, Galatasaray'ın tecrübeli kanatla ilgilendiği yazıldı. Peru basını, ismi Galatasaray'la anılan Jefferson Farfan'la ilgili "Dünya Kupasından sonra kesin olarak Galatasaray'da" yazdı.

Peru basını, Jefferson Farfan'ın Dünya Kupası sonrası Galatasaray'a geleceğini yazdı!

Adı Galatasaray'la transfer dedikodularına karışan Jefferson Farfan hakkında bir iddia da Peru basınından geldi.

Peru'da yayım yapan Diario El Bocon adlı internet sitesi "Galatasaray Farfan'ı 2018 Dünya Kupası'ndan sonra ya alacak ya alacak" başlığıyla bir haber yayımladı.

GALATASARAY İSTERKEN SCHALKE'DE KALMIŞTI

Haberde kariyerini Lokomotiv Moskova'da sürdüren 33 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Cim Bom'un 2014-15 sezonu için de teklif yaptığı fakat Perulunun o dönem Schalke 04'te kalmayı tercih ettiği hatırlatıldı.

Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncunun yıllık 2 milyon 450 bin dolar istediği kaydedildi.

(Milliyet)

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Galatasaray Jefferson Farfan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
leyla mecnun aşkı bitti bu galatasarayın farfan aşkı 20 sene oldu bitmedi,Ne inatmış arkadaş illam alacak
neye geliyormuş parkta torunlarını gezdirmeye mi ?
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