SPOR

Fatih Terim, PFDK'ya sevk edildi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.04.2018 16:57 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi

Fatih Terim, PFDK'ya sevk edildi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in 18.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 19.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ŞÜKRÜ HANEDAR'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca
19.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

FATİH TERİM'İ O SÖZLER YAKTI
Fatih Terim'in maçın gözlemcisi Oğuz Arıkal'a "Bana ukalalık yapma, zaten hepiniz ukalasınız. Sarhoş musun nesin? yürü git" dediği öğrenildi.

Fatih Terim'in gözlemci Oğuz Arıkal’ın yanına gidip önce "Ben derdimi kime anlatacağım peki? Dağlara taşlara mı anlatacağım? Benim canım yanmış, sizin umurunuzda değil” dediği daha sonra da "Bana ukalalık yapma, zaten hepiniz ukalasınız. Sarhoş musun nesin? yürü git" ifadelerini kullanıp, gözlemcinin üzerine yürümüş...

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fatih terim Galatasaray pfdk

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Ozan Tufan Beşiktaş maçının kadrosuna dahil edildi

Ozan Tufan Beşiktaş maçının kadrosuna dahil edildi

Levski Sofia - CSKA Sofia maçında bomba patladı

Levski Sofia - CSKA Sofia maçında bomba patladı

Fatih Terim, PFDK'ya sevk edildi!

Fatih Terim, PFDK'ya sevk edildi!

Beşiktaş Atiba ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş Atiba ile anlaşmaya vardı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 9 yorum
hep oyunlar senaryolar sustuysak bir yere kadar aklınızdan çıkarmayın Türkiye’dir Galatasaray !
Doğru karar imPARAtor kaşınıyordu Aşkhisar’ım Yevgen ile kaşıdı.
önce terimi vatan görevi deyip cimbomdan kopardılar sonra sırtından vurup çoluğa çocuğa yem ettiler. şimdi de intikam peşinde koşuyorlar... bu düzende bir gün biter beyler!!! siz tüpçü olabilirsiniz ama bu millet artık gazla yürümüyor.
imPARAtore
Sen şampiyon olacaksın.
oyunlar başladı.....
HANGİ HAREKETİ ACABA ÇOK MERAK ETTİM
Aykut ve Şenol her Hafta TFF ve hakeme hakaret ediyor birileri görmezden geliyor ama haklılar FB=BJK=Demirören=ŞİKE
Mesele akhisar değil başakşehir .bunuda herkez biliyor.
Diğer Haberler
Peru basını, Jefferson Farfan'ın Dünya Kupası sonrası Galatasaray'a geleceğini yazdı!

Peru basını, Jefferson Farfan'ın Dünya Kupası sonrası Galatasaray'a geleceğini yazdı!

Fatih Terim, PFDK'ya sevk edildi!

Fatih Terim, PFDK'ya sevk edildi!

Galatasaray maçını izleyen sürpriz misafir

Galatasaray maçını izleyen sürpriz misafir

Akhisarspor ligde başka kupada başka

Akhisarspor ligde başka kupada başka

Fatih Terim Maicon'u sildi

Fatih Terim Maicon'u sildi

Fatih Terim Emre Çolak'a onay verdi

Fatih Terim Emre Çolak'a onay verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.