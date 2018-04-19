Fatih Terim, PFDK'ya sevk edildi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in 18.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 19.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ŞÜKRÜ HANEDAR'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca

19.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

FATİH TERİM'İ O SÖZLER YAKTI

Fatih Terim'in maçın gözlemcisi Oğuz Arıkal'a "Bana ukalalık yapma, zaten hepiniz ukalasınız. Sarhoş musun nesin? yürü git" dediği öğrenildi.

Fatih Terim'in gözlemci Oğuz Arıkal’ın yanına gidip önce "Ben derdimi kime anlatacağım peki? Dağlara taşlara mı anlatacağım? Benim canım yanmış, sizin umurunuzda değil” dediği daha sonra da "Bana ukalalık yapma, zaten hepiniz ukalasınız. Sarhoş musun nesin? yürü git" ifadelerini kullanıp, gözlemcinin üzerine yürümüş...