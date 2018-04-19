Galatasaray maçını izleyen sürpriz misafir

Norveçli güzellik ve makyaj uzmanı olan Malene Pedersen, karşılaşmayı Türk Telekom Stadı'nda takip etti.
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