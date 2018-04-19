Galatasaray maçını izleyen sürpriz misafir

Norveçli güzellik ve makyaj uzmanı olan Malene Pedersen, karşılaşmayı Türk Telekom Stadı'nda takip etti.

Bir makyaj üretici firmanın mankeni olan Malene Pedersen, Linnes ailesinin yakın dostu.

İki isim daha önce yine Türk Telekom'da oynanan Galatasaray-Gençlerbirliği maçını beraber izlemişti.

4 / 10 Yine tribünleri salladı

Pedersen, ''Gazetelerde kim bu Norveçli güzel? başlıkları kullanılıyordu. Şok verici ve görülmemiş bir tecrübeydi bu'' ifadelerini kullandı.