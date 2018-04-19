SPOR

Galatasaray maçını izleyen sürpriz misafir

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.04.2018 15:26 | Son Güncelleme

Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen ve Norveçli model arkadaşı Malene Pedersen, Galatasaray - Akhisarspor maçını tribünden takip etti.

Norveçli güzellik ve makyaj uzmanı olan Malene Pedersen, karşılaşmayı Türk Telekom Stadı'nda takip etti.

Malene Pedersen Galatasaray maçına damga vurdu

1 / 10

Yine tribünleri salladı

Yine tribünleri salladı
Bir makyaj üretici firmanın mankeni olan Malene Pedersen, Linnes ailesinin yakın dostu.
2 / 10

Yine tribünleri salladı

Yine tribünleri salladı
İki isim daha önce yine Türk Telekom'da oynanan Galatasaray-Gençlerbirliği maçını beraber izlemişti.
3 / 10

Yine tribünleri salladı

Yine tribünleri salladı
Maçtan sonra büyük ilgi gören Malene Pedersen verdiği röportajda ilgi karşısında şaşırdığını belirtmişti.
4 / 10

Yine tribünleri salladı

Yine tribünleri salladı
Pedersen, ''Gazetelerde kim bu Norveçli güzel? başlıkları kullanılıyordu. Şok verici ve görülmemiş bir tecrübeydi bu'' ifadelerini kullandı.
5 / 10

Yine tribünleri salladı

Yine tribünleri salladı
6 / 10

Yine tribünleri salladı

Yine tribünleri salladı
7 / 10

Yine tribünleri salladı

Yine tribünleri salladı
8 / 10

Yine tribünleri salladı

Yine tribünleri salladı
9 / 10

Yine tribünleri salladı

Yine tribünleri salladı
10 / 10

Yine tribünleri salladı

Yine tribünleri salladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray akhisarspor Malene Peterken

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Beşiktaş Atiba ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş Atiba ile anlaşmaya vardı

Mauricio İsla, Fenerbahçe'den ayrılıyor

Mauricio İsla, Fenerbahçe'den ayrılıyor

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Ozan Tufan Beşiktaş maçının kadrosuna dahil edildi

Ozan Tufan Beşiktaş maçının kadrosuna dahil edildi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 2 yorum
kesin kez bunu bir Fenerli ayarlar ince ayarı verir:)
yanıyorsun ablam be alev alev hemde kusursuz kelimesinin bile kusurlu kaldığı bir görüntü ile karşı karşyayız
Diğer Haberler
Galatasaray maçını izleyen sürpriz misafir

Galatasaray maçını izleyen sürpriz misafir

Akhisarspor ligde başka kupada başka

Akhisarspor ligde başka kupada başka

Fatih Terim Maicon'u sildi

Fatih Terim Maicon'u sildi

Fatih Terim Emre Çolak'a onay verdi

Fatih Terim Emre Çolak'a onay verdi

Fatih Terim: 'En büyük hata benim'

Fatih Terim: 'En büyük hata benim'

Galatasaray'da Maicon, Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü!

Galatasaray'da Maicon, Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.