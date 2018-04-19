SPOR

Fatih Terim Maicon'u sildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.04.2018 09:56 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Akhisarspor'a yenildiği maçta yaptığı hatalarla tepki çeken Maicon, iki sarı kartla oyundan atılmış ve takımını 10 kişi bırakmıştı. Kenara gelirken Fatih Terim'in sert tepkisiyle karşılaşan Brezilyalı oyuncu soyunma odasına giderken de taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Fatih Terim Maicon'u sildi

Galatasaray'ın Akhisarspor'a 2-0 yenilerek Türkiye Kupası'na veda etmesi futbol kamuoyunda şok etkisi oluşturdu.

Mücadelede iki sarı kartla oyundan atılan Maicon ise Fatih Terim'in hedefindeki isim oldu. Brezilyalı savunmacıya atıldıktan sonra büyük tepki gösteren tecrübeli çalıştırıcının bu tavrı 'oyuncuyu tamamen sildi' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Hatırlanacağı üzere Fatih Terim, Maicon'u Gençlerbirliği maçındaki hataları sebebiyle Başakşehir maçında yedek oturtmuştu.

(FANATİK)

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Galatasaray akhisarspor maicon Ziraat Türkiye Kupası

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bence bu maçı satmış bu şaibesaray..
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