Fatih Terim Maicon'u sildi

Galatasaray'ın Akhisarspor'a 2-0 yenilerek Türkiye Kupası'na veda etmesi futbol kamuoyunda şok etkisi oluşturdu.

Mücadelede iki sarı kartla oyundan atılan Maicon ise Fatih Terim'in hedefindeki isim oldu. Brezilyalı savunmacıya atıldıktan sonra büyük tepki gösteren tecrübeli çalıştırıcının bu tavrı 'oyuncuyu tamamen sildi' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Hatırlanacağı üzere Fatih Terim, Maicon'u Gençlerbirliği maçındaki hataları sebebiyle Başakşehir maçında yedek oturtmuştu.

(FANATİK)