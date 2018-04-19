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Fatih Terim Emre Çolak'a onay verdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.04.2018 08:38 | Son Güncelleme

Deportivo’da bir alt lige düşmeme mücadelesi veren Emre Çolak’ın, Galatasaray’a geri dönme ihtimali belirdi.

Cimbom'un eski yıldızı Deportivo'dan ayrılıp İstanbul'a gelmeyi düşünüyor.

Emre Çolak Galatasaray'a geri dönüyor

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Kadroda yerli alternatifi oluşturmak isteyen Fatih hoca, eski öğrencisi Emre Çolak’ı gözüne kestirdi.

Kadroda yerli alternatifi oluşturmak isteyen Fatih hoca, eski öğrencisi Emre Çolak’ı gözüne kestirdi.
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Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Deportivo’ya transfer olan, ancak İspanya’da alt lige düşmesine kesin gözüyle bakılan takımında mutluluğu bulamayan Çolak da, İstanbul ’a dönme fikrine sıcak bakıyor.

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Deportivo’ya transfer olan, ancak İspanya’da alt lige düşmesine kesin gözüyle bakılan takımında mutluluğu bulamayan Çolak da, İstanbul ’a dönme fikrine sıcak bakıyor.
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Emre’nin kulübüyle 1 yıl daha mukavelesi var.

Emre’nin kulübüyle 1 yıl daha mukavelesi var.
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Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcuyu kiralayıp kontratı bitince de renklerine bağlamayı hedefliyor.

Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcuyu kiralayıp kontratı bitince de renklerine bağlamayı hedefliyor.
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Terim, Emre’yi hem solak olması hem de 8 numara, 10 numara ve her iki kanatta oynayabilmesi nedeniyle joker olarak düşünüyor. (FANATİK)

Terim, Emre’yi hem solak olması hem de 8 numara, 10 numara ve her iki kanatta oynayabilmesi nedeniyle joker olarak düşünüyor. (FANATİK)
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray Emre Çolak

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
giderken bedava ya gitti... gelirken para öderler artık... eeeeeeeeee birileri gs yi soymaları gerekiyor.... öbür türlü uyuyamazlar...
gs bu kafayla daha cok sıkıntı yaşar..
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