Fatih Terim Emre Çolak'a onay verdi

2 / 5 Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Deportivo’ya transfer olan, ancak İspanya’da alt lige düşmesine kesin gözüyle bakılan takımında mutluluğu bulamayan Çolak da, İstanbul ’a dönme fikrine sıcak bakıyor.

5 / 5 Terim, Emre’yi hem solak olması hem de 8 numara, 10 numara ve her iki kanatta oynayabilmesi nedeniyle joker olarak düşünüyor. (FANATİK)