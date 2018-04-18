Fatih Terim: 'En büyük hata benim'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-0 biten Akhisarspor maçının ardından kısa bir değerlendirme yaptı.

Fatih Terim, karşılaşma sonrası güvendiği bazı isimleri eleştirirken dikkat çeken ifadeler kullandı.

Tecrübeli teknik adam ''Bundan daha önemli bir sürpriz yok, tabii ki beklenmedik. Allah insanlara şans veriyor, kullanmazsanız oyunun dışında kalıyorsunuz. İlk yarı 2-0 geriye düştük. İkinci yarı biraz daha rakibi sıkıştıran bir oyun oynadık ama yeteri kadar mücadele ettiğimizi söyleyemem. Yok ilk gol ofsayt, yok penaltı vardı, bunların hepsini konuşursunuz ama Galatasaray her kupada isteği, ruhu olan takımdır'' ifadelerini kullandı.

Kupayı boşlamadıklarını dile getiren Terim, ''Beni mağlubiyetler üzmez. Beni en çok üzen, ruhu sahada görememektir. Bunların hepsi Galatasaray'ın lisanslı oyuncuları. Transfer edilmiş, bu kulüpte kalması istenmiş, oynaması gereken oyuncular. Bu kupayı boşladık ya da almasak da olur düşüncesinde değildik. O oynamamış, bu oynamış, hakem bunu vermiş, ötekini vermemiş... Bunlar benim kullandığım bahaneler değil. Tebrik ediyorum Akhisar'ı. Beni bugün üzen Galatasaray ruhunun sahada olmayışıdır'' dedi.