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Galatasaray'da Maicon, Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü!

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.04.2018 23:27 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon, 77. dakikada kırmızı kart gördü.

Galatasaray'da Maicon, Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Akhisarspor ile karşılaşırken Maicon'u kaybetti.

Karşılaşmanın 77. dakikasında ikinci sarı kartını gören Maicon, kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

ALANYASPOR MAÇINDA YOK!

Maicon, gördüğü bu kırmızı kartın ardından Süper Lig'de Galatasaray'ın Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacağı maç öncesinde cezalı duruma düştü.

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Galatasaray maicon

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