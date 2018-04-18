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Linnes'in eşinin arkadaşı Malene Pedersen Galatasaray maçında

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.04.2018 21:53 | Son Güncelleme

Aylar önce Galatasaraylı taraftarların ilgi odağı olan isim, yine Türk Telekom Stadı'ndaydı.

Taraftarlar, fotoğraf çekilebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Linnes'in eşinin arkadaşı Malene Pedersen Galatasaray maçında

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Galatasaray'ın Akhisarspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sürpriz bir isim vardı.

Galatasaray'ın Akhisarspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sürpriz bir isim vardı.
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Galatasaray'ın forması giyen Martin Linnes'in Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen'ın güzellik uzmanı arkadaşı Malene Pedersen, Türk Telekom Stadı'ndaydı.

Galatasaray'ın forması giyen Martin Linnes'in Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen'ın güzellik uzmanı arkadaşı Malene Pedersen, Türk Telekom Stadı'ndaydı.
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Malene Pedersen, tribünlerde ilgi odağı olurken güler yüzlü tavırlarıyla dikkat çekti.

Malene Pedersen, tribünlerde ilgi odağı olurken güler yüzlü tavırlarıyla dikkat çekti.
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Malene Pedersen, Galatasaray'ın ligin ilk yarısında oynadığı Gençlerbirliği maçını da izlemeye gelmişti.

Malene Pedersen, Galatasaray'ın ligin ilk yarısında oynadığı Gençlerbirliği maçını da izlemeye gelmişti.
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Linnes'in eşinin arkadaşı Malene Pedersen Galatasaray maçında

Linnes'in eşinin arkadaşı Malene Pedersen Galatasaray maçında
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Linnes'in eşinin arkadaşı Malene Pedersen Galatasaray maçında

Linnes'in eşinin arkadaşı Malene Pedersen Galatasaray maçında
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Linnes'in eşinin arkadaşı Malene Pedersen Galatasaray maçında

Linnes'in eşinin arkadaşı Malene Pedersen Galatasaray maçında
8 / 10

Linnes'in eşinin arkadaşı Malene Pedersen Galatasaray maçında

Linnes'in eşinin arkadaşı Malene Pedersen Galatasaray maçında
9 / 10

Linnes'in eşinin arkadaşı Malene Pedersen Galatasaray maçında

Linnes'in eşinin arkadaşı Malene Pedersen Galatasaray maçında
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Linnes'in eşinin arkadaşı Malene Pedersen Galatasaray maçında

Linnes'in eşinin arkadaşı Malene Pedersen Galatasaray maçında
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Malene Pedersen

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu kız tam benlik yaa. sarışınım benim
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