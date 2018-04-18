UEFA Başkanı Ceferin'den Galatasaray'ı ilgilendiren açıklama

UEFA Başkanı Alexander Ceferin, Finansal Fair Play yaptırımları hakkında konuştu. UEFA'nın kurallarının kimseye zorlamak için olmadığını ifade eden Caferin, "Kimseyi öldürmek istemiyoruz" dedi.

Başta AC Milan ve Paris Saint Germain'de sponsorluk sözleşmeleri olmak üzere tüm kulüpler için gerekli görüşmelerin ve incelemelerin yapıldığını ifade eden Caferin, "UEFA olarak hiçbir kulübe dayatmalar yapara "ya bunu yaparsın ya da seni dışarıda bırakırız" gibi bir zorlayıcılığımız bulunmuyor. UEFA, her kulübe yardım etmek için var, biz polis değiliz, ama saygı duyulması gereken kurallar da var. Bu bağımsız bir yargı" dedi.

Ceferin'e ayrıca, kredi sisteminin harekete geçirilmesinin yanı sıra mevzuattaki olası değişiklikler hakkında da sorular soruldu ve şu yanıtı verdi:

"Yeni önlemlere ihtiyacımız var ve herkesi dahil ediyoruz, oyuncuları da. Bu sırada takımlar için yapılan limitler liglerde de yapılacak. Maaş tavanının bazı yasal sorunları vardır, ancak bir lüks vergisi uygulanabilir. Hepimiz hemfikir olmalıyız, ama büyük kulüpler bile bu müdahaleleri istiyor" şeklinde konuştu.