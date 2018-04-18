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Galatasaray'da Yasin Öztekin bedavaya gidiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.04.2018 08:24 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Yasin Öztekin için menajeri Ahmet Bulut, çalışmalara başladı.

Galatasaray'da Yasin Öztekin bedavaya gidiyor

Sarı-kırmızılı formayla 4. sezonunu yaşayan 31 yaşındaki futbolcuya gelen teklifleri değerlendiren Bulut'un, Spor Toto Süper Lig'in dışında Alman kulüpleriyle de temasta olduğu öğrenildi. Yasin Öztekin, 2014 - 2015 sezonu öncesinde Kayseri Erciyesspor'dan kadroya katıldı. Galatasaray, Yasin için 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Galatasaray'a geldiği günden beri toplamda 144 maça çıkan Öztekin, bu maçlarda 31 gol 18 asist ile oynadı. Galatasaray'da dördüncü sezonunu geçiren yıldız oyuncu yıllık 1,1 milyon euro kazanıyor. (FOTOMAÇ)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray yasin öztekin

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