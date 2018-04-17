SPOR

Sneijder'den Nice ve Galatasaray itirafı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.04.2018 20:31 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, Nice'e transferini ilginç sözlerle eleştirdi. Wesley Sneijder, Galatasaray'dan Nice'e transferiyle ilgili de çarpıcı bir ifade kullandı.

Sneijder'den Nice ve Galatasaray itirafı!

Şimdilerde Katar ekiplerinden Al-Gharafa'nın başarısı için ter döken Wesley Sneijder, Hollanda basınına çarpıcı bir röportaj verdi.

Nice'te oynadığı döneme dair ifadeler kullananan Wesley Sneijder, "Oraya futbol oynamaya ve Hollanda Milli Takımı için görünür kalmaya gitmiştim. Ama geldiğimden ilk andan itibaren farklı bir sisteme gittiler. Teknik direktör bir anda farklı bir şey denemek istedi" diye konuştu.

"Beni neden transfer ettiklerini anlamadım" diyen Sneijder sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aramızda yapılan anlaşmaya da uymadılar. Eğer bunu bilseydim... Gerçekten garip bir durum. Tekrar futbol oynayabilmek için Galatasaray'da aldığım ücretin yarısına oraya imza atmıştım."

Katar Yıldızlar Ligi'nde Al-Ghrafa formasıyla 11 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu 9 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. (Ajansspor)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
wesley sneijder Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Benzema'dan Valbuena açıklaması!

Benzema'dan Valbuena açıklaması!

Dünya Kupası videosu yerine cinsel içerikli film yayınladılar!

Dünya Kupası videosu yerine cinsel içerikli film yayınladılar!

Beşiktaş Bernard'la anlaşma sağladı!

Beşiktaş Bernard'la anlaşma sağladı!

Fatih Terim'den tarihi karar!

Fatih Terim'den tarihi karar!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
krasic, nasıl 4 yıl feneri kazıkladıysa bu daha beterini yaptı cimboma. 4.5mil euro imza parası + 4.5 mil yıllık garanti + mac basına bonuslar. fener taraftarı krasic e etmedigi küfür kalmadı. ama cimbom taraftarı gariptir bunu gönderdikleri gün sayfalarca sövdü kulübe. ordan anlayın kac paralık beyni var bunların.
Diğer Haberler
Sneijder'den Nice ve Galatasaray itirafı!

Sneijder'den Nice ve Galatasaray itirafı!

Fatih Terim'den tarihi karar!

Fatih Terim'den tarihi karar!

Fellaini Galatasaray geliyor iddiası

Fellaini Galatasaray geliyor iddiası

Adnan Polat: Galatasaray başkanlığına aday değilim

Adnan Polat: Galatasaray başkanlığına aday değilim

Volkan Demirel'e var, Muslera'ya yok

Volkan Demirel'e var, Muslera'ya yok

UEFA'dan Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi paylaşımı!

UEFA'dan Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi paylaşımı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.