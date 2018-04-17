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Fatih Terim 8 ismin biletini kesti!

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.04.2018 16:35 | Son Güncelleme

Fatih Terim, bu sezonun sonunda hangi isimlerin Galatasaray'da ayrılacağını ve hangi isimlerin takımda kalacağını belirledi.

Fatih Terim 8 ismin biletini kesti!

Fatih Terim 8 ismi gönderiyor

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Fatih Terim'in planına göre takımdan ayrılacak isimler şöyle:

Fatih Terim'in planına göre takımdan ayrılacak isimler şöyle:
2 / 16

Koray Günter

Koray Günter
3 / 16

Yasin Öztekin

Yasin Öztekin
4 / 16

Hakan Balta

Hakan Balta
5 / 16

Ahmet Çalık

Ahmet Çalık
6 / 16

Tarık Çamdal

Tarık Çamdal
7 / 16

Eray İşcan

Eray İşcan
8 / 16

Iasmin Latovlevici

Iasmin Latovlevici
9 / 16

Cedric Carrasso

Cedric Carrasso
10 / 16

Performansına göre takımda kalması beklenen isimler ise şöyle;

Performansına göre takımda kalması beklenen isimler ise şöyle;
11 / 16

Yuto Nagatomo

Yuto Nagatomo
12 / 16

Ryan Donk

Ryan Donk
13 / 16

Jason Denayer

Jason Denayer
14 / 16

Martin Linnes

Martin Linnes
15 / 16

Tolga Ciğerci

Tolga Ciğerci
16 / 16

Fatih Terim'in UEFA'dan transfer yasağı gelmemesi halinde stoper, kanat, forvet ve kaleci istediği ifade edildi. (Hürriyet)

Fatih Terim'in UEFA'dan transfer yasağı gelmemesi halinde stoper, kanat, forvet ve kaleci istediği ifade edildi. (Hürriyet)
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fatih terim Galatasaray

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