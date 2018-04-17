Fellaini Galatasaray geliyor iddiası

Manchester United'ın defansif orta saha oyuncusu Belçikalı yıldız Fellaini'nin sezon sonu sözleşmesi bitiyor.
TERCİHİ NE OLACAK?
İngiliz Sky Sports, "Bitmesi olası" 10 transferi yayınlarken, Belçikalı yıldızın Galatasaray'a gitmesine 7. sırada yer verdi.
İsmi bir süredir Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan Fellaini geçtiğimiz günlerde Liverpool ile masaya oturmuş fakat anlaşma sağlanamamıştı. Dünya Kupası'nda Belçika formasını giyecek olan tecrübeli yıldızın tercihini hangi takımdan yana kullanacağı merak konusu..
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