Adnan Polat: Galatasaray başkanlığına aday değilim

Konuşmasına basın mensuplarıyla dostluklarını hatırlatarak başlayan Adnan Polat, Galatasaray'a 1985'te üye olduğunu ve 1996'ya kadar görev yaptığını söylerken, 2006'ya kadar da 10 sene sadece taraftar olarak kulübe destek verdiğini söyledi.
"BORÇSUZ BIRAKTIK AMA 10 SENEDE 228 MİLYON DOLAR BORÇ OLMUŞ"
Adnan Polat açıklamasında "Biz 1996 yılında kulübü borçsuz bıraktık. 10 sene sonra borç 228 milyon Dolar olmuş. 2006-2008 arasında başkan Özhan Canaydın'dı ama bütün işleri bana bırakmıştı." dedi.
"STAT YAPTIK, RİVA ARAZİSİNİN İMAR DURUMUNU ÇIKARDIK..."
Kendi başkanlığı dönemi için de konuşan Polat, "Futbolcuların ve bize hizmet verenlerin büyük alacakları vardı. Elimiz ayağımız bağlıydı. Bu krizden stat yaparak ve şirketleşerek çıkabilirdik. 5 senelik süreçte 228 milyon Dolar borçtan 338 milyon Dolar borçla bıraktık. 100 milyon Dolar borcu artırdık ama neler yaptık? Stat yaptık. Riva arazisinin imar durumunu çıkardık ve ruhsat aldık. Bütün vergi borçlarını temizledik ve icraları kaldırdık. UEFA'daki sorunların hepsini çözdük." dedi.
İşte Polat'ın açıklamalarından bazı başlıklar:
"YA SEÇİME GİT YA DA İBRA ETMEYİZ"
"Galatasaray'a 11 yıl hizmet ettim. Kongrede bana açıkça 'Ya seçime git, ya da ibra etmeyiz' dediler. Ben de şantajlarla geri adım atmadım. Ünal Aysal, Duygun Yarsuvat ve Dursun Özbek bu kararı geri çekmedi. Buna yürekleri yetmedi."
"MUSTAFA CENGİZ GÜZEL BİR AÇIKLAMA YAPTI"
"En son Mustafa Cengiz başkan bizimle ilgili güzel bir açıklama yaptı. Birliktelik çağrısında bulundu ve herkes ayağa kalkarak alkışladı."
BORÇ 500 MİLYON DOLAR CİVARINDA
"Galatasaray'ın borcu 500 milyon dolar civarında."
"RİVA'DAN GELECEK PARANIN 525 MİLYONU ALINDI"
"Riva ve Florya'dan 1 milyar lira para gelecek. 525 milyonunu direkt almışız.
"ÇÖZÜM BULAMIYORUM"
"Kulübe nasıl faydalı olabiliriz diye düşünüyorum ama çözüm bulamıyorum. Zor bir dönemdeyiz. Bir kulüp düşünemiyorum ki arazilerini bilabedel satsın, adasını yıksın."
BAŞKANLIĞA ADAY MI?
"Bu dönemde başkan adayı olmak gibi bir düşüncem yok. Şu andaki durumum buna müsait değil."
Fenerbahçe'de ilk yolcu: Mauricio Isla
Beşiktaş, Deniz Türüç'ün peşinde!
Bruma'yı Inter istiyor!
Badou Ndiaye'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım!
Aziz Yıldırım ve Ali Koç Divan Kurulu'nda bir araya gelecek
Burak Yılmaz'ın kaza yaptığı sırada alkollü olmadığı ortaya çıktı
Beşiktaş, teklif gelirse Vagner Love'ı satacak!
Fatih Terim, Arda Turan'la ilgili soruya cevap vermek istemedi
Uygur Türkü futbolcu Erfan Hezim'i toplama kampına hapsettiler!
Karşıyaka TFF 3. Lig'e düştü, futbolcular gözyaşlarını tutamadı!
Arda Turan, Burak Yılmaz'ın Başakşehir'e transferi için devreye girdi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum