Volkan Demirel'e var, Muslera'ya yok

Fenerbahçe yönetimi, G.Saray ile Başakşehir arasındaki karşılaşmada yaşanan tartışmalı pozisyonlarda kalesini terk ederek itirazlarda bulunan Cim-Bom’un kaptanı Muslera’ya maçın hakemi Halil Umut Meler’in kart göstermemesine isyan etti. Sarı-Lacivertliler, konu ilgili şunları söyledi “G.Saray’ın kalecisi Muslera’nın itiraz etmek için kaç kere kaleden çıktığını herkes gördü. Bırakın kart görmeyi uyarılmadı bile.Volkan aynısını yapsa kesinlikle kart görüldü.
BAZI OYUNCULARA TAKINTILILAR
Bazı oyunculara takıntı var. Bu konuda yanlışlıklar var. Biz hakemlerin adaletli maç yönetmesini istiyoruz. Sezon başından beri dile getirdiğimiz bu. Biz başka bir şey istemiyoruz. F.Bahçe’nin kupada oynadığı Beşiktaş maçında Volkan Demirel, itirazlarından dolayı hakem Fırat Aydınus tarafından oyundan atılmıştı. (AKŞAM)
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