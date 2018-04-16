UEFA'dan Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi paylaşımı!

UEFA'dan flaş Galatasaray paylaşımı! UEFA resmi internet sitesinden, Şampiyonlar Ligi'nde oynaması kesinleşen ve oynaması muhtemel takımları paylaştı. Galatasaray, 2018-2019 döneminde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak kulüpler arasında gösterildi.
UEFA resmi sitesine göre Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilir. Galatasaray, en son 2013 yılında Devler Ligi'nde oynamış, çeyrek finalde Real Madrid'e elenmişti.
UEFA, 2018-2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde olması beklenen takımları açıkladı:
İSPANYA: Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, Valencia
ALMANYA: Bayern Münih, Schalke, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund
İNGİLTERE: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur
İTALYA: Juventus, Napoli, Roma, Lazio
FRANSA: Paris Saint-Germain, Monaco
RUSYA: Lokomotiv Moskova, Spartak Moskva
PORTEKİZ: Porto
UKRAYNA: Shakhtar Donetsk
BELÇİKA: Club Brugge
TÜRKİYE: Galatasaray
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