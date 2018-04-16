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UEFA'dan Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi paylaşımı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.04.2018 20:11 | Son Güncelleme

UEFA'dan flaş Galatasaray paylaşımı! UEFA resmi internet sitesinden, Şampiyonlar Ligi'nde oynaması kesinleşen ve oynaması muhtemel takımları paylaştı. Listede Süper Lig lideri Galatasaray da var

UEFA'dan Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi paylaşımı!

UEFA'dan flaş Galatasaray paylaşımı! UEFA resmi internet sitesinden, Şampiyonlar Ligi'nde oynaması kesinleşen ve oynaması muhtemel takımları paylaştı. Galatasaray, 2018-2019 döneminde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak kulüpler arasında gösterildi.

UEFA resmi sitesine göre Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilir. Galatasaray, en son 2013 yılında Devler Ligi'nde oynamış, çeyrek finalde Real Madrid'e elenmişti.

UEFA, 2018-2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde olması beklenen takımları açıkladı:

İSPANYA: Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, Valencia

ALMANYA: Bayern Münih, Schalke, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund

İNGİLTERE: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur

İTALYA: Juventus, Napoli, Roma, Lazio

FRANSA: Paris Saint-Germain, Monaco

RUSYA: Lokomotiv Moskova, Spartak Moskva

PORTEKİZ: Porto

UKRAYNA: Shakhtar Donetsk

BELÇİKA: Club Brugge

TÜRKİYE: Galatasaray

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Anahtar Kelimeler:
uefa Galatasaray Şampiyonlar Ligi

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
puhahahahahaha anlayin artik babaniz cimbommmmmmmm
Babanız Galatasaray..Avrupada Turk takimi demek Galatasaray demek...ister kabul et ister etme...Ecnebiler böyle biliyor
Dünyadaki en büyük Türk takımı Galatasaray diyoruz değil miii?:)
Uefa ceza alası muhtemel olan ve gelecek yıl için ceza almayan takımları açıklamış haberin açıklamasını nasıl veriyorsunuz arkadaşım.
tabiki, her zamannnn
Dağdaki kekliğe pilav suyu koymak derim.
artık nasıl bir şike dönüyorsa adamların şampiyonluğuda kesin olmuş
millet avrupadan men edildi haberini bekliyor. malum rivayı yedi dursun.
kuşlar için göç vakti.hadi bakalım kanatlar çalışsın.Galatasaray ile uğraşanın çocuğu olmaz.Türkiyedir GALATASARAY...
ne denırkı adamlar ılerısını goruyor...zaten sampıyonlar ligı g.sarayın ligi.....
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